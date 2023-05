El tremendo desplante de Damián Betular a un participante de Masterchef: "Quién sos"

El famoso pastelero no toleró una actitud de un concursante y tuvo una polémica reacción frente a las cámaras.

Damián Betular le hizo un fuerte desplante a un participante de Masterchef y generó gran tensión en el programa. El pastelero no toleró la actitud de un concursante y decidió exponerlo delante de sus demás compañeros, situación que generó una gran incomodidad.

La situación se dio luego de que Germán Martitegui se acercara a la isla de Rodolfo, uno de los participantes más polémicos de esta edición del ciclo. El cocinero le dio varios consejos al mexicano y, antes de irse, le peguntó si Damián seguía "siendo su favorito". El participante contestó que no y que lo iba a decir enfrente del pastelero, pero no fue necesario.

Tan solo unos minutos más tarde, Betular se acercó a la isla de Rodolfo y empezó a ignorarlo de forma adrede. Inmediatamente después, el participante quiso hablar con él, pero Damián le contestó rápidamente: "No me hablés que no sé ni quién sos vos".

Atónito por la situación, Rodolfo le rogó un poco más al pastelero, pero luego se sumó a su juego: "Ay, me castigás con el látigo de la indiferencia". Betular estaba en la isla de Rodrigo para ese entonces, pero quiso quedarse con la última palabra: "Vamos a hacer algo acá y no escuchar la mala onda que hay por allá".

MasterChef, de luto por la muerte de un histórico jurado sacude a todos: "Corazón totalmente destrozado"

MasterChef atraviesa un doloroso momento con la sorpresiva muerte de uno de sus históricos jurados. Un cocinero fue encontrado sin vida en medio de la temporada del exitoso reality de gastronomía que es furor a nivel mundial.

La noticia dejó a todos helados por tratarse de una persona aún joven y con varios años de carrera por delante. "Con el corazón totalmente destrozado y sin saber cómo podremos seguir viviendo sin él, nos sentimos desolados", informaron en un comunicado desde su cuenta oficial de Instagram.

Se trata de Jock Zonfrillo, uno de los jurados de la edición australiana de MasterChef, quien murió a los 46 años. Su cuerpo fue hallado en una de las habitaciones del hotel Lygon Street de la ciudad de Melbourne durante el 1 de mayo. Ese mismo día debía estrenarse una nueva temporada del ciclo de cocina en ese país, pero la fecha fue aplazada debido a la angustiante noticia.

"Tantas palabras pueden describirlo, tantas historias pueden contarse, pero en este momento estamos demasiado abrumados para ponerlas en palabras. Para aquellos que se cruzaron en su camino, se convirtieron en su compañero o tuvieron la suerte de ser su familia, mantengan a este orgulloso escocés en sus corazones cuando tomen su próximo whisky", resaltó el comunicado presentado en su Instagram.

En tanto, concluyó: "Le imploramos que nos permita llorar en privado mientras encontramos una manera de navegar a través de esto y encontrar un espacio en el otro lado para celebrar a nuestro esposo, padre, hermano, hijo y amigo insustituibles".