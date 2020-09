La conductora Juana Viale puso contra las cuerdas al su colega Jorge Lanata y generó un tenso momento con el periodista en medio de La Noche de Mirtha.

La actriz, que sigue al frente de los programas de su abuela, Mirtha Legrand, estuvo a solas con el principal operador del Grupo Clarín en el marco de un nuevo volantazo de El Trece para ganarle en el rating a Andy Kusnetzoff.

Si bien la charla fue cordial durante todo el programa, hubo un momento en que el ambiente se espesó y a Lanata se lo vio incómodo por un reclamo de 'Juanita' contra Marina Calabro. La periodista es parte del equipo de Lanata Sin Filtro, que se emite por Radio Mitre, y dijo algunas cosas que molestaron a Viale.

Todo comenzó cuando Lanata aseguró que al Gobierno "le molesta el mérito" y Viale quiso meter un bocadillo y destacar la importancia de "laburar para llegar a un lugar". "No que me regalen nada", aseguró la conductora antes de retroceder y advertir: "Bueno yo estoy acá, no es que me lo regalaron... estoy haciendo todo por mi abuela".

"Aparte vos hace mil años que estás laburando, no tenés que pedir disculpas", señaló Lanta. Sin embargo, Juana insitió: "Siento que tengo que aclarar porque siempre están los malintencionados".

"Es más, hay gente con la que vos trabajas en tu programa de radio que dice que yo le quiero afanar el programa a mi abuela", disparó Viale ante los constantes intentos de Lanata por disuadirla de las aclaraciones. Todo desembocó en un picante ida y vuelta.

L: -¿Quién dijo?

J: -La Calabró

L: -No, vos dijiste que querías hacer el programa...

J: -No, yo no dije eso

L: -Yo pasé la grabación

J: -En Verdad Consecuencia me preguntaron si yo me quedaría con el programa de mi abuela y yo dije que siempre que sea por mi abuela, sí. Si ella no quiere seguir, sí ¿Eso es querer apropiarse de algo?

L: -Vos no lo escuchaste, yo estaba ahí. Ella no dijo eso. Pero no nos vamos a poner a discutir eso.

J: -Por eso aclaro. Porque hay gente malintencionada en la vida.

Finalmente, Lanata logró dejar de lado el conflicto y a salió airoso con una cita al escritor Ernest Hemingway. Todo termino entre risas, pero se vio con claridad la molestia de la nieta de Mirtha Legrand por las declaraciones de Calabró.