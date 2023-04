El Trece perdió a una de sus máximas figuras: "Hoy le decimos adiós"

Una de las figuras del canal decidió irse. El Trece sigue en picada y ahora sufrió otra baja sensible.

El Trece perdió a una de sus máximas figuras. En las últimas horas, una de las protagonistas de la grilla decidió abandonar el barco aludiendo que quiere conducir y dejar de ser panelista. Su partida dejó un hueco grande en uno de los programas más preponderantes de la emisora.

"Hoy le decimos adiós a una compañera hermosa, que queremos. Una amiga ya es para nosotros. Esperamos seguir la relación más allá del programa. ¿Cómo la pasaste? ¿Te vas indignada por algo?", manifestó Rodrigo Lussich. La persona que se fue es Luli Fernández, panelista de Socios del Espectáculo.

Respondiéndole a Lussich, Luli Fernández aseguró irse en buenos términos: "No, para nada. La pasé bárbaro. Lo importante es poder irse bien de los lugares. Me divertí un montón, me desintoxiqué de un montón de gente alrededor que a veces uno piensa que son amigos y demás. Hubo mucho ofendido pero salí bastante airosa".

“La verdad es que yo quiero conducir, lo he hecho en otras oportunidades. Por eso sabía que el período de panelismo tenía un principio y un fin. Sé que va a surgir lo mejor cuando tenga que surgir. Quiero disfrutar más de mi hijo, de mi familia. Teniendo la dicha de poder hacerlo me parece que es una bendición enorme", sentenció Luli Fernández. De este modo, quedó claro que no volverá a ser panelista y aspira a tener un programa propio.

Marcelo Tinelli contó la verdad de su salida de El Trece

Marcelo Tinelli rompió el silencio y reveló cómo fue que finalizó su vínculo con El Trece luego de 17 años de trabajar para la señal. Tras haber firmado contrato con América TV, el conductor le hizo frente a las especulaciones y contó la verdad.

En diálogo con LAM y tras haber firmado el contrato con la señal del cubo en vivo, Tinelli se sinceró y contó cómo terminó su contrato con El Trece, señal de la que formó parte por más de 15 años. Además, precisó como está su relación con Adrián Suar.

"La Academia fue un programa donde no me sentía cómodo porque era pandemia y toda la gente con barbijo, fue extraño", reveló. Luego, profundizó: "Canta Conmigo Ahora fue un formato muy bueno, pero no me hacía sentir muy cómodo. Ese fue el formato que le gustó a Adrián Suar".