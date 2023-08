El Trece levanta un histórico programa del domingo: el motivo

El Trece levantó uno de sus programas más exitosos de los domingos. El motivo por el que lo hizo y con qué lo reemplazarán.

En medio de una feroz batalla por el rating, con importantes altas y bajas en cada señal de televisión, El Trece tomó una importante decisión de cara al próximo fin de semana al levantar uno de sus programas más característicos y exitosos del domingo. Con qué lo suplantarán y cuál fue el motivo de esta sorpresiva y entendible determinación por parte de la señal que tiene a Adrián Suar como gerente de programación.

La pelea por el rating es uno de los temas que más ocupa a los distintos canales que forman parte de la televisión argentina, que en busca de las mejores mediciones de audiencia, retocan de forma casi permanente sus grillas. Tal es el caso de El Trece, que viene cayendo de forma sistemática ante Telefe, que en los últimos años se convirtió en el canal más visto de la pantalla chica.

En ese sentido, en las últimas horas se supo que otro programa de El Trece no estará al aire el próximo domingo. Se trata nada menos que de Periodismo Para Todos (PPT), el histórico programa político que conduce Jorge Lanata, que ya anunció que la de este año será la última temporada. Según confirmó el periodista Pablo Montagna, el domingo "no habrá PPT". "El Trece está definiendo qué película emitirá", agregó Montagna.

El motivo de la ausencia de Jorge Lanata en El Trece es el problema de salud que en las últimas horas se supo que aqueja al conductor. Ángel de Brito, por su parte, aseguró que el histórico periodista estaría con "problemas para estabilizar la glucosa" y que se trataría de una infección urinaria. "No va a volver al trabajo hasta que esto no mejore", agregó el presentador de LAM. Respecto a quién reemplazará a Lanata, una cuenta de Twitter sobre medios reveló que la idea de El Trece es transmitir la película Mujer Maravilla 1984.

Jorge Lanata confesó a qué le tiene fobia y sorprendió a todos: "Erección dolorosa"

Jorge Lanata trabaja como periodista desde el año 1974. Fundó y dirigió los diarios Página 12 y Crítica de la Argentina y trabajó en canales como América TV, Canal 26, Infinito, TN Todo Noticias y El Trece. En cuanto a su labor como conductor de radio, actualmente se encuentra al frente de Lanata sin filtro por Radio Mitre, donde recientemente sorprendió a todos sus compañeros tras revelar a qué le tiene fobia, con un dato impensado.

En la emisión del jueves 24 de agosto, Jorge Lanata y Eduardo Feinmann se encontraban haciendo el pase de todos los días cuando se detuvieron en una noticia internacional. Roberto Moldavsky, parte del panel del periodista de LN+, fue quien contó sobre la evacuación de un supermercado ubicado en Austria.

Lo llamativo de esta noticia es que evacuaron por la presencia de una araña brasilera, de las más venenosas del mundo. Frente a esta situación, Jorge Lanata confesó que le tiene una gran fobia a estos animales. "No me tiene ni que picar. Aparece y me mata", confesó.

"La araña genera una extraña reacción en los hombres si son picados por ella", destacó Moldavsky en el relato de la noticia. Y amplió con un dato sorpresivo: "Se descubrió que la picadura de una de las arañas puede causar a la víctima masculina una erección dolorosa de cuatro horas".