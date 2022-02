El Trece confirmó quién es la figura que reemplaza a Sergio Lapegüe

Lapegüe ya quedó en el olvido: le encontraron reemplazo rápido y es una figura.

Sergio Lapegüe decidió dejar Notitrece para darle prioridad a otros aspectos de su vida y la noticia fue confirmada hace pocas horas, mediante un video en el que el periodista se despidió en forma emotiva. Lejos de quedarse con los brazos cruzados, en El Trece ya le encontraron un reemplazo y el mismo es una figura que supo brillar en el pasado.

Para suplir a Lapegüe, en El Trece confirmaron el regreso de Luis Otero. Emocionado, el (de nuevo) conductor se refirió a su regreso tras haber dejado la actividad para intentar incursionar en la política y fracasar con el macrismo: "Estamos en casa nuevamente. Sabés que tengo una sensación tan fuerte... Una emoción tan grande de estar acá con ustedes... Saludé a todos los que me encontré por los pasillos, creo que saludé hasta a las puertas; y la emoción me ganó varias veces. No quiero hablar mucho porque me voy a poner a lagrimear".

Lo cierto es que Luis Otero llega a El Trece para sumarse al equipo de noticieros en el canal de aire del Grupo Clarín. Así las cosas, Sergio Lapegüe ya quedó en el pasado y cerró su participación en esta señal con (también) un mensaje emotivo: "Amigos, ¿Cómo están? Para ustedes, para todos los que me han preguntado tantas veces qué voy a hacer, ‘¿Volvés al mediodía?’, ‘¿No volvés?’... Es difícil tomar determinaciones, por lo menos para mí, dejar cosas que uno ama y que uno quiere, pero ya lo venía meditando hace un tiempo. Escribí un libro que se llama Parar y he tomado la determinación de dejar uno de los noticieros. Dejo el Notitrece".

El olvido de Lapegüe en su despedida

Hacia el final de sus declaraciones en las que anunció su final en Notitrece, el conductor hizo alusión a todos sus colegas que lo han acompañado en estos años y anunció: "Solo tengo palabras de agradecimiento para todos: para los productores, todo el equipo técnico. Nos vamos a seguir viendo, por cierto". Lo que hizo que su error fuera notorio fue que Lapegüe decidió nombrar a algunos de sus compañeros: "Agradezco a mi productor ejecutivo, a Carlos D’Elía, que me dio la oportunidad de conducirlo y a Ricardo Ravanelli que me ayudó un poco a tomar esta determinación, porque no es fácil dejar cosas".

De esa manera, quedó en evidencia que el periodista no nombró a su compañera Silvia Martínez Cassina, quien estuvo al mando del programa durante 23 años y que perdió peso con la llegada del propio Lapegüe, por lo que esa decisión fue criticada por organismos feministas.