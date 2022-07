El trauma de Locho Loccisano que incomodó a Tinelli en Canta Conmigo Ahora

El exparticipante de El Hotel de los Famosos recordó algunos malos momentos del reality show y enfrentó al jurado de Canta Conmigo Ahora, situación que puso nervioso a Marcelo Tinelli.

Locho Loccisano se puso firme como jurado de Canta Conmigo Ahora. Mientras ya había dado su devolución, se lo vio intranquilo con algunos personajes del staff que le lanzaron comentarios por su forma de puntuar, motivo por el cual estalló y no pudo evitar recordar traumas del pasado como participante de El Hotel de los Famosos.

Tras su exitosa participación en el reality show El Hotel de los Famosos -a pesar de no haber ganado- Locho Loccisano se ganó el cariño de la gente, situación que vio Marcelo Tinelli para convocarlo a su nuevo formato televisivo emitido por El Trece. En la edición de este miércoles 27, el influencer dejó atrás su personalidad tranquila y arremetió contra todo el jurado por un detalle en particular.

"¡La votaste de una!", expresó Tinelli frente a la decisión de Locho con una participante, quien en ese momento lanzó de manera eufórica algunos comentarios del porqué de su voto y en paralelo, chicaneó a parte del jurado. "La voté de una, mantenés las notas mejor que nadie, mejor que muchos acá incluso y muchos no se dieron cuenta", sostuvo para la sorpresa de todos.

Luego de ese momento, llegó el turno de Los Caligaris para hacer su análisis de la performance de la cantante, quienes dejaron muy buenas sensaciones. "Me gustó mucho su interpretación, su personalidad, su voz, muy afinada como dice Locho. Mantuvo muy bien la nota", sostuvieron.

Una vez consumada la votación, Tinelli felicitó a Locho por llamar la atención al jurado: "Muy bien por retar a todos los que no se pararon". Esto le dio el pie al exparticipante de El Hotel de los Famosos para manifestar su descontento, ya que lo acusaban de votar siempre a todos: "Sí, voto a todos ¿Qué problema hay?".

Allí dejó entrever una situación que le dolió mucho en el reality show que ganó Alex Caniggia y la utilizó para defensa personal. "¿Me quieren mandar a la H?", preguntó efusivo, refiriéndose a la innumerable cantidad de veces que tuvo que realizar el desafío para no quedar afuera del hotel.

Quién es la japonesa que canta tango y deslumbró a Tinelli

Kaori Orita es una mujer japonesa que vino desde su tierra natal a la República Argentina en búsqueda de nuevos horizontes musicales. Y entre ellos encontró su pasión por un género bien nacional: el tango. Con su voz, deslumbró a Marcelo Tinelli y hoy es una de las jurado de Canta conmigo ahora.

"Vine hace siete años a Argentina, buscando tango verdadero. Tango, tango, tango. Si no es tango, no escucho casi nada. Me importaron directo de Japón, vine dejando la vida comodísima de Japón. Una loca", aseguró Kaori Orita, quien fue presentada en un pequeño clip que se publicó en el programa conducido por Marcelo Tinelli.

Buscando emocionarse con los cantantes que se someten a su votación y a la de los 99 jurados restantes, Kaori Orita afirmó: "Aunque sea extranjera, hay momentos en los que la letra entra al cuerpo. Ahí lloro". Validando su sensibilidad artística, Tinelli la describió de la siguiente manera: "Es una artista japonesa que canta tangos. Habla castellano y japonés, canta tango y te digo, es Adriana Varela".