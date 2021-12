El tierno gesto de De Brito cuando Andrea Taboada rompió en llanto por el final de LAM

La periodista Andrea Taboada tuvo un acceso de llanto en medio de un video despedida que la producción de Los ángeles de la mañana le preparó para homenajearla.

Los ángeles de la mañana (El Trece) anunció su final y los últimos 10 programas están sirviendo como despedida a las "angelitas" y al equipo del exitoso magazine. La homenajeada del lunes fue Andrea Taboada, quien se quebró en llanto y fue consolada por Ángel de Brito.

La periodista se largó a llorar al ver los recuerdos del programa y debió ser consolada por Ángel de Brito. “Ibas a llorar, era obvio que ibas a llorar”, indicó Ángel observado a su compañera, desconsolada. “No lo puedo creer" manifestó, emocionada, a lo que el conductor reflexionó: "Pasó un montón de tiempo, un montón de cosas hace un montón de años que estamos juntos”.

“Yo te quiero mucho”, remarcó Andrea, quebrada en llanto. Afectuoso, De Brito le contestó: "Sabés que es mutuo". Siguiendo con palabras de cariño hacía el periodista de espectáculos, Taboada afirmó: "Te agradezco y te respeto mucho como profesional, estás en un momento brillante".

Entre la emoción pero tratando de aportar un escape divertido, De Brito dijo: “Pero hablá de vos, no hablés de mí”. Ante este comentario, la periodista cerró con un "bueno, pero también te tengo que agradecer, porque también es justo, que me hayas incorporado en el equipo, yo lo valoro un montón. No es solamente porque es trabajo, sino porque creíste en mí como profesional”. El momento culminó con un tierno abrazo con Ángel De Brito.

La despedida de Ángel de Brito: el fin de un ciclo

Luego de anunciar a través de sus redes sociales que LAM finalizaba el 31 de diciembre de este año, el conductor se tomó unos minutos al aire de su programa para expresar los motivos que lo habían llevado a tomar esta decisión. "Me voy a ir de vacaciones. Hace 15 años que trabajo de corrido, muchas de ustedes son testigos de eso. Fueron muchos programas a la vez, cuando no era de mañana era a la noche, fueron muchos años en el jurado de Showmatch, en el Bailando, en el Cantando, así que decidí hacer un parate, tomarme vacaciones y ver qué pasa luego", contó Ángel en vivo.

"Seguiré trabajando con la productora Mandarina, con ellos tengo firmado un contrato por un año y medio mas. Trabajé siempre libre, primero al lado de Mariana Fabbiani y gracias a ella también estoy acá", sentenció sobre su futuro en el ámbito televisivo.