El tenso cruce entre una panelista de Intrusos y Susana Roccasalvo: "Me cortó el rostro"

Susana Roccasalvo protagonizó un tenso cruce con una figura de Intrusos, quien reveló la situación en el programa.

Una panelista de Intrusos reveló un nuevo tenso cruce que tuvo con Susana Roccasalvo, con quien ya había protagonizado un momento similar durante los Martín Fierro de Radio hace solo unas semanas. "Me cortó el rostro", contó la periodista ante la sorpresa de sus compañeros de piso en América TV.

Desde hace tiempo, Susana Roccasalvo mantiene fuertes diferencias con más de un colega en la televisión argentina y no duda en expresarlo, como ocurrió con Ángel de Brito hace un tiempo, quien aseguró en LAM que la conductora era "una porquería". De Brito y Roccasalvo se cruzaron en los Martín Fierro de Radio y la periodista aseguró que el conductor de LAM armó una escena, sin su consentimiento, con otras dos panelistas, en la que filmaron el intercambio que tenían. Una de ellas fue Nancy Duré, que en aquel momento contó que Roccasalvo la había atacado.

Lejos de quedar ahí, la panelista de Intrusos reveló un nuevo intercambio que protagonizó con la conductora de Implacables. Es que Duré fue a un evento en el que estaba Roccasalvo y se acercó a saludarla con buena onda, pero no fue retribuida por la conductora. "Yo llegué al evento, entré directamente y a la primera persona que encuentro es a Susana, que estaba hablando con Roberto Piazza y su pareja, Walter", comenzó contando la periodista en Intrusos.

En ese sentido, Duré agregó que ella esperaba unas disculpas que finalmente no llegaron, pero igual decidió acercarse. "Le digo hola, le doy un beso y me miró con cara de desagrado y siguió hablando con Roberto", continuó la periodista sobre el tenso cruce que tuvo con Susana Roccasalvo.

"Entonces seguí saludando a la rueda y todos me abrazaron y festejaron que había llegado, y Susana parece que se enojó y se fue. Me cortó el rostro", cerró todavía asombrada Nancy Duré ante el resto de Intrusos, que también se sorprendieron con el relato de su compañera.

Roccasalvo cortó en seco a Nicole Neumann e incomodó a Mirtha Legrand

"No creo que la televisión hoy sea atrayente porque los números no dicen eso. Ahora la revolución del Gran Hermano", comenzó Roccasalvo en la mesa de Mirtha Legrand, antes de ser interrumpida por Neumann. "Y las redes, ¿no?", consultó la pareja de Manuel Urcera. Por su parte, la periodista respondió: "No, pero estamos hablando de televisión. Las redes son las redes".

Nicole no se calló ante la respuesta de Susana y soltó: "Pero la gente a veces prefiere más estar en las redes porque la estrella está mostrando lo que está haciendo y por ahí, lo que pasa adentro de su casa que estar viendo una novela". Acto seguido, la periodista cambió su tono de voz y cortó en seco a la modelo.

Roccasalvo: Sí, pero yo hablo de televisión. Si me permitís terminar mi concepto, vas a saber

Neumann: Sí, cómo no.

R: Yo estoy hablando del bajo rating, pero también de la falta de producción. Por eso no me permitiste llegar a decir eso.