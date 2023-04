El tenso cruce de Nicole Neumann y una participante de Los 8 Escalones: "Silencio"

Nicole Neumann protagonizó un picante ida y vuelta con una participante de Los 8 Escalones. El incómodo momento que se vivió en el programa de El Trece.

Nicole Neumann se cruzó con una participante de Los 8 Escalones. Durante la transmisión de hace unos días, por la pantalla de El Trece, la panelista del programa protagonizó un fuerte debate sobre el veganismo y el momento se volvió muy tenso.

En uno de los tramos del ciclo, Guido Kaczka le consultó a María de los Ángeles sobre su trabajo como productora porcina. Sobre esto, especificó: "Hacemos ciclos completos. Atiendo partos, hago inseminación artificial. No quiero explayarme mucho por Nicole".

Teniendo en cuenta que el veganismo está en contra de este tipo de actividades, la concursante señaló: "El tema genera polémica, pero nosotros tratamos de cuidar el bienestar animal, hacemos tratamiento de agua afluente. Mucha conciencia al respecto". Debido a que puso cara de desagrado, Nicole Neumann fue tajante: "Antes no dije nada y me llamé al silencio porque tampoco me gusta debatir. Yo no estoy en contra de nada ni de nadie, pero es una situación incómoda".

Nicole Neumann se cruzó con una participante de Los 8 Escalones.

María de los Ángeles volvió a tomar la palabra y señaló: "No trae mucha comodidad en algunos ámbitos porque hoy en día hay mucha gente vegana, y obviamente no están a favor de mi producción... yo no entro en debate". Y concluyó: "Lo único que hago es la defensa de mi creencia, que es la defensa de los animales como seres sintientes. Trato de predicar lo mío, pero nunca en contra de nadie, sino a favor de mi creencia".

Nicole Neumann se cansó y lanzó duros dardos contra Cubero

Nicole Neumann rompió el silencio tras la acusación de Fabián Cubero en relación al vínculo de la modelo con su hija mayor. El futbolista había dicho que Indiana no quiere vivir con su mamá y la conductora de televisión opinó sobre la decisión de Cubero de exponer a su hija en medios masivos de comunicación.

"Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo", soltó el papá de Indiana, Sienna y Allegra en diálogo con Revista Pronto. Y sumó: "Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi, y ella misma verá qué quiere de acá en adelante".

Neumann fue consultada por esta situación por el portal Ciudad Magazine y enunció: "Mi trabajo como mamá es proteger a mis hijas. No exponerlas, porque son menores. Son temas delicados y ya hace rato yo tomé esta postura". Así, de manera indirecta, Nicole cuestionó la actitud de su expareja de contar en los medios los sentimientos de su hija preadolescente.