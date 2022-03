¿El sucesor de Rozín? La respuesta de Migue Granados tras los rumores

La muerte de Gerardo Rozín abrió un interrogante en torno al futuro de La Peña de Morfi, su clásico programa musical de Telefe. ¿Será Migue Granados su sucesor?

La muerte de Gerardo Rozín dejó un vacío inmenso en los medios de comunicación argentinos y abrió un debate en Telefe sobre el futuro de La Peña de Morfi. La salida de Iván de Pineda como un posible sucesor y el creciente rumor de Migue Granados como nuevo conductor, destapó una serie de escándalos que salpicaron al comediante. ¿Será Migue el sucesor de Rozín?

Tras los rumores que daban a Migue Granados como nuevo conductor de La Peña de Morfi, el periodista Juan Pablo Godino (PrimiciasYa) se comunicó con el hijo de Pablo Granados para obtener una versión oficial de la información que circuló en LAM (América TV): "No es verdad lo que se dijo, nada que ver". De esta forma, el comediante desechó con Primicias Ya cualquier información que estuviese circulando por los portales y medios dedicados a la farándula y el espectáculo.

El origen de los rumores

Días atrás, la periodista Pía Shaw dio a conocer quién sería la figura que conduciría La Peña de Morfi tras la negativa de Iván de Pineda ante la oferta de ocupar el lugar de Gerardo Rozín . Además, la panelista reveló los drásticos cambios de planes que se debieron hacen en la grabación del homenaje a Rozín por la renuncia anticipada de De Pineda.

"Hace 3 semanas Karina La Princesita fue al programa, grabó un musical, está toco grabado con Iván. Mientras se estaba grabando el homenaje el día domingo, Zaira dice 'el domingo que viene va a estar Iván de Pineda'", sostuvo Shaw en una emisión de LAM, por América TV. De esa manera, quedó en claro que el hecho de que Iván de Pineda iba a conducir el programa era un tema casi cerrado con las autoridades del canal.

Acto seguido, Shaw afirmó que Migue Granados sería quien llevaría adelante el programa, un clásico de los fines de semana. "Lo venía buscando Gerardo ya hace 10 meses, dijo que no, pero hoy Migue está pensando en la posibilidad", sumó la periodista y agregó que el domingo 27 de marzo habría una reunión de producción decisiva al respecto.

Revelan la pésima relación que tenía Carina Zampini con Rozín: "Terminó renunciando"

"A muchas personas les sorprendió la ausencia de Carina Zampini. La realidad es que, desde la muerte de Gerardo Rozín, hace 10 días, ella en ningún momento se pronunció en las redes sociales, ni apareció. A diferencia del resto de sus compañeras", arrancó informando Luli Fernández, panelista de Socios del Espectáculo (El Trece), magazine conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

A su vez, la protagonista profundizó: "Se habla de la malísima relación que supieron tener ellos y del portazo que dio ella al programa". Yo me anoté una frase de una persona allegada a Gerardo, que dijo: 'Ella cayó tipo estrella a un ámbito en el que no la conocían y en el que no había trabajado. Por la cuestión del cartel... Ella estaba en un rol distinto. Había mucho cortocircuito y termina renunciando".