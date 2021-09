El sorpresivo mensaje de Morena Beltrán tras hablar con Messi en ESPN: "¡Boludo!"

En la previa del partido de la Selección Argentina ante Bolivia, Morena Beltrán entrevistó a Lionel Messi y le dedicó un mensaje que se hizo viral en las redes. Cuál fue la reacción de la periodista de ESPN.

El pasado miércoles, Lionel Messi le brindó una entrevista a ESPN y Morena Beltrán tuvo su momento para entablar una conversación con el crack. Sin embargo, y luego de la charla que mantuvieron, la periodista fue filmada en un video en el que reaccionó a la nota que le hizo al capitán de la Selección Argentina de manera contundente. ¿El mensaje le habrá llegado a "La Pulga"?

Durante la previa del partido de la "Albiceleste" ante Bolivia, por la fecha 10 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, Messi rompió el silencio con el programa que conduce Sebastián "El Pollo" Vignolo, quien junto a Oscar Ruggeri, Sebastián Domínguez, "El Chavo" Fucks y Federico "El Negro" Bulos, entre otros, han criticado duramente al seleccionado. En el medio de la charla, More Beltrán intervino y pudo hablar, por primera vez en su carrera, con la figura de PSG.

"Leo, obviamente hablaste del crecimiento y de lo que queda a mejorar en adelante y enfrentaron a muchas selecciones en esta Copa América. ¿Qué creés que tuvieron ustedes como fuerte o en qué se impusieron más para llevarse la Copa?", le consultó Morena a Leo, quien se mostró muy relajado a la hora de charlar.

Morena Beltrán entrevistó por primera vez a Lionel Messi en ESPN.

Con un mensaje contundente, Messi destacó como un punto clave el grupo que hay en el plantel de la Selección: "Lo que hablábamos en principio, es un grupo muy fuerte que pasó muchas situaciones. En cuanto a dificultades, no importaba nada. El grupo tenía un objetivo clarísimo y no salía de ahí, pasara lo que pasara. Supimos jugar todos los partidos que nos tocó jugar. A veces mejor y a veces peor, pero al final los torneos cortos pasan por sacar los resultados y que no te hagan goles. A raíz de lo que hicimos en la Copa América, el juego de la Selección va a fluir más. Cuando ganás, te liberás y jugás de otra manera".

Una vez finalizada la charla, Morena Beltrán fue filmada por sus compañeros de ESPN. De acuerdo a lo que se vio en el video, se puede ver a la joven periodista sumamente feliz por haber entrevistado al mejor jugador del mundo. "¡Boludo! Hablé con Messi", gritó la conductora.

El momento en el que Morena Beltrán logró darse el gusto de entrevistar a Lionel Messi en ESPN

Con absoluta emoción, Morena Beltrán le hizo su primera pregunta a Lionel Messi en una entrevista que el crack le concedió a ESPN.

De qué cuadro es Morena Beltrán:

Pese a que intenta mantenerlo oculto, y mientras ejerce su trabajo se empeña en tener una mirada objetiva del fútbol argentino, Morena Beltrán es hincha de Boca desde pequeña. De hecho, de acuerdo a lo que confesó en una entrevista que le concedió a revista Un Caño, trabajaba en un sitio partidario del Xeneize: “Yo hacía video-análisis, que era algo que no estaba muy de moda, por lo menos en Twitter. Trabajaba para una página llamada Sector Bostero. Tenía que marcar determinados patrones y conductas de un equipo y exponerlas en un video. Estaba bueno, pero me llevaba mucho tiempo. Para analizar un partido, lo veía en vivo, después lo veía de nuevo y ahí empezaba a cortar jugadas. Me llevaba unas cuatro horas”.