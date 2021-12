El sorpresivo libro que tiene Mauricio Macri en la biblioteca: ¿Lo usará?

El expresidente dio una entrevista a Baby Etchecopar y se filtraron detalles de su casa. El particular libro que tiene en la biblioteca.

El expresidente Mauricio Macri dio una entrevista al conductor Baby Etchecopar en A24 y dejó varias declaraciones que resonaron en los medios. Sin embargo, un detalle inadvertido para la mayoría. Es que en la biblioteca del líder del PRO se esconde un libro particular y bastante descolocado.

El encuadre de la entrevista a Macri dejó ver parte de la biblioteca del ex jefe de Estado. Allí se veían libros relacionados con el arte; también las obras My Even More Wonderful World Of Fashion, de Nina Chakrabart, y Travels With Chufy, escrito por Sofia Betak De Sanchez. Entre todos esos lbros también apareció uno que soprende por lo poco que habla Macri del tema.

Según se llega a ver en el frente del libro, Mauricio Macri tiene un libro de la famosa chef Dolli Irigoyen. Se trata de Dolli Irigoyen en su cocina. De acuerdo con la sipnosis oficial, en el texto, Dolli propone un recorrido por 13 menús temáticos, con un compendio de más de 50 recetas "para disfrutar en situaciones distintas en las que la magia de la gastronomía está presente en forma constante".

Cada uno de los menús contiene sus recetas y tips fundamentales para que "cocinar sea más sencillo y placentero". "Muchas páginas y acceso exclusivo a más de siete horas de contenido audiovisual online que reflejan momentos cotidianos en la vida de Dolli, en la que la cocina y el agasajo a los seres queridos siempre ocupan un lugar primordial", concluye la sinopsis. ¿Macri se estará preparando para MasterChef Celebrity?

El papelón de Macri en la cocina con Juana Viale

De hecho el propio expresidente mostró sus pocas habilidades culinarias durante un programa con Juana Viale, la nieta de Mirtha Legrand. Incluso, terminó sufriendo las burlas de la conductora durante el segmento.

En una visita a La Noche de Mirtha, Macri fue invitado a la cocina del ciclo para participar de una especie de desafío y demostró que ni siquiera sabe cómo utilizar una manga de relleno. Tuvo que intervenir la chef Jimena Monteverde para explicarle cómo hacerlo. “Mirá, ahí”, le señaló.

No obstante, tampoco pudo hacerlo y entonces Monteverde volvió a aconsejarlo: "Fuerza. Mirá, tenés que ir y venir. A ver si podés”. Tan mala fue la participación de Macri que Juana Viale no se contuvo y se burló."Mauricio como cocinero... Chau, chicos”, afirmó.

Luego, le asignaron otra tarea, pero Macri tampoco la pudo cumplir de manera satisfactoria. Sin éxito, Viale lo cargó otra vez: “Mauricio, andá a jugar al paddle”. Incluso él mismo confirmó que su trabajó quedó "totalmente deforme". “Digamos la verdad, esto fue una cosa totalmente espantosa”, confesó.

“Definitivamente la cocina no es tu lugar”, sentenció Juana.