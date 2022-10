El sorpresivo anuncio de Dady Brieva y La Chipi tras 10 años juntos

Dady Brieva y Mariana "La Chipi" Anchipi, quienes están hace 10 años juntos, tomaron una sorpresiva decisión que modificará el curso de sus vidas y las de su familia.

Resulta que a fines de 2022, el humorista volverá a casarse con "La Chipi" por segunda vez con el objetivo de reafirmar su amor. Cabe destacar que esta sería la tercera vez que Dady se casa en su vida, ya que antes de su actual esposa, estuvo casado con otra mujer.

“Santa Fe es protagonista de este casamiento”, anunció Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece). “Renueva los votos con su amada el 3 de diciembre en el Château de Puerto Madero, Claudia Villafañe organiza la ceremonia, la fiesta”, sumó el conductor.

“Se casan otra vez son Dady Brieva y La Chipi, ¡y esto es una bomba! Para quienes lo quieran googlear, se casaron en 2012 y diez años después vuelven a casarse. Se casa por tecera vez, porque tuvo un matrimonio anterior a ella", concluyó Adrián Pallares.

En julio de 2022, la panelista Carolina Molinari había adelantado esta noticia en LAM (América TV). "Se casan por segunda vez Dady y 'La Chipi' en diciembre, con fiesta. Claudia Villafañe está organizando el casamiento. Tienen ganas de festejar, ya desde el año pasado. El otro día cumplió años 'La Chipi', hizo una cena y ahí lo anunció", había contado la panelista.

El primer casamiento entre Dady Brieva y "La Chipi"

La primera boda de Dady y "La Chipi" había sido una celebración bastante íntima y se cree que esta vez será igual. "No es una gran fiesta, somos 100, los familiares y un par de amigos. Se paga, no es canje. No hay farándula, hicimos una cosita chiquita, no hay quilombo. No hicimos lista ni nada, no queremos que se pongan en gastos", había contado Brieva.

Por último, "La Chipi" brindó algunos detalles sobre cómo comenzó su romance con el humorista. "Al principio no quería saber nada con esta historia porque era re complicada, no me quería meter ni loca. Un día vino, así de la nada, y me declaró su amor. No hubo beso ni cena previa, fue de una y yo me quedé... Buscaba todo el tiempo sorprenderme con cosas ingeniosas. Hasta que un día, pensé que realmente sentía miedo de rechazarlo porque quizás nunca más podría encontrar a nadie que me hiciera divertir de esa manera", relató la bailarina.