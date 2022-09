El secreto que Wanda Nara guardó sobre Icardi durante un año: "No se lo voy a perdonar nunca"

Salió a la luz la frase que Wanda Nara le dijo a Luli Fernández un año atrás, luego de enterarse que Mauro Icardi le había sido infiel con "La China" Suárez.

Wanda Nara y Mauro Icardi están nuevamente en el ojo del huracán. Mientras la empresaria confirmó su divorcio, el futbolista del PSG lo niega rotundamente en sus redes sociales. En este contexto de incertidumbre, la panelista Luli Fernández reveló la conversación privada que tuvo con Wanda en 2021, cuando estalló el Wandagate, y que mantuvo en secreto hasta el día de hoy.

Tras haberse enterado que el futbolista le había sido infiel con "La China" Suárez, Wanda tomó la decisión de perdonarlo y seguir con su relación. Sin embargo, la gran mayoría de los seguidores de la mediática desconfiaron de esta situación y sostuvieron que tarde o temprano iban a divorciarse. Finalmente, la panelista de espectáculos confirmó que esta teoría es cierta.

"De diferentes conversaciones que tuve con Wanda, salió el hecho concreto de que esta relación estaba terminada. En un momento, él le pidió que saliera a desmentir todo y ella estuvo firme y me dijo por WhatsApp 'yo no voy a desmentir nada, esto es una decisión tomada'", reveló Luli Fernández.

En este sentido, Fernández reveló la frase que Wanda le dijo en su momento: "Esto yo no se lo voy a perdonar nunca, yo necesito que él entienda que me quiero separar". "Esto ella se lo venía comunicando desde hace bastante tiempo. Obviamente hay una familia conformada, diez años de relación, entonces es natural que las cosas se hagan con cuidado. Está claro que esta separación no es de común acuerdo y hay que ver cómo va a ser la disolución de este matrimonio", sumó la panelista.

Por último, Luli señaló que "Icardi le metió los cueros y después salió a hacerse el pobrecito pidiendo perdón, rogando que no lo deje por los chicos". "Es un denso, un goma y un pesado que no ha parado de querer convencerla cuando la cagada se la mandó él", concluyó la periodista.

Los rumores de romance entre Wanda Nara y L-Gante

Wanda Nara y L-Gante fueron vistos juntos en varios eventos, pero una salida en especial despertó fuertes rumores de romance: cuando se los vio muy de cerca en una fiesta en la casa de Marcelo Tinelli. Como Wanda no estaba invitada, el músico pidió permiso para invitarla y la llevó con él a la fiesta.

Semanas después, la empresaria salió a bailar a un boliche llamado Áfrika, en donde también estaba el creador de la cumbia 420. "La gente de una cuenta obtuvo imágenes de esa noche de descontrol. Esa noche cerraron un VIP dentro del VIP para que L-Gante se chape a Wanda Nara", aseguró Lussich. Hasta ahora, ninguna de las dos partes confirmó qué tan ciertos son estos rumores.