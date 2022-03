El secreto que Sabrina Rojas y "El Tucu" López estarían guardando

Juariu descubrió un detalle en fotos de Sabrina Rojas y "El Tucu" López que indicaría que están por tomar una importante decisión.

Desde que Sabrina Rojas y “El Tucu” López oficializaron su relación en septiembre de 2021, se los ve cada vez más juntos, felices y encaminados en construir un vínculo con mayores compromisos. Incluso, decidieron unir sus caminos laborales y conducir juntos un programa de televisión, Emparejados. Ahora, la influencer Juariu descubrió uno de sus secretos mejor guardados.

Juariu ganó popularidad en las redes por las investigaciones exhaustivas que hace sobre las vidas de los famosos. Gracias a sus dotes para obtener primicias tan solo observando detalles en las redes sociales de las celebridades, más de una vez logró ser la primera en descubrir algo. Esta vez, observó un detalle en las fotos de Sabrina Rojas con “El Tucu”: parece que se habrían comprometido.

La influencer se dio cuenta de esto mientras miraba fotos que había subido “El Tucu” a sus historias de Instagram. En la imagen, se puede ver a Rojas comiendo papas fritas y agarrando una con su mano izquierda. En su dedo anular, se ve un anillo plateado que nunca antes había usado públicamente. “A la madrugada hice esta captura porque justo él sube una historia en la que se le ve un anillo a Sabrina”, escribió Juariu.

Captura de pantalla subida por Juariu de las historias de "El Tucu".

Pero eso no es todo: Sabrina después publicó una foto de “El Tucu” en donde se le ve el mismo anillo. Por último, el detalle que terminaría de confirmarlo todo es que, horas atrás de su encuentro con Sabrina, él no tenía ese anillo en el dedo. “Ella sube también una en la que JUSTO se ve el anillo de él... Y en sus últimas publicaciones no hay anillo en ningún dedo de él”, señaló Juariu. Aunque todo indica que se habrían comprometido, la pareja todavía no dio ninguna declaración al respecto.

Captura de pantalla subida por Juariu de las historias de Sabrina.

Captura de pantalla subida por Juariu de las últimas publicaciones de "El Tucu".

“El Tucu” López reveló que le gustaría tener un hijo con Sabrina Rojas

Otra de las preguntas que los seguidores de Sabrina Rojas y “El Tucu” López más se hacen es si tendrán un hijo juntos. Por su parte, Sabrina ya tiene dos hijos con su expareja, Luciano Castro. En el caso de López, él nunca se convirtió en padre y es una experiencia que mira con muchas ansias. Incluso, aseguró que está charlando el tema con Sabrina.

“Tengo 41, no soy papá, pero tengo afortunadamente muy buen feeling con las criaturas. Yo soy el típico que en un casamiento y están todos bailando y yo estoy jugando con los pibes. Voy a una pileta y te revoleo la criatura para acá, para allá”, contó muy divertido, en diálogo con Julieta Prandi en Es por ahí. “Me encantaría ser papá, lo estamos charlando de a poquito, sí. Es algo que vamos a hablar con Sabrina un poco más adelante y buscarlo. Decidirlo con consciencia”, cerró.