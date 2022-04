El reproche de Germán Paoloski a su pareja en vivo: "¡Cómo miente!"

El conductor de NET tuvo de invitada a su pareja Sabrina Garciarena y hubo algún reclamo en el medio del programa.

Hacer entrevistas dinámicas, con humor y un toque de música es propio del programa de Germán Paoloski. Pero lo curioso fue que la entrevistada, en esta ocasión, fue su pareja Sabrina Garciarena, con quien tuvo varios graciosos y ocurrentes idas y vueltas. En la edición del programa NETT No Es Tan Tarde por Telefé, la actriz respondió una serie de preguntas clásicas del programa y en un momento determinado recibió una acusación por parte de su marido.

Como es común, el periodista publica frecuentemente fragmentos del programa con sus entrevistados a través de su cuenta de Instagram y no dejó pasar una situación vivida en el ciclo. Al principio se ven tres carteles levantados por integrantes de la banda musical con tres consignas.

"Podes elegir uno de estos tres vouchers: Vale por un día de spa en un hotel 5 estrellas, un día sin cambiarle los pañales a Mía -su hija- y una noche fogosa de sexo", relató el conductor. En relación a lo último, Sabrina dijo que "era tentador".

Fiel a su estilo, Paoloski miró atentamente y recordó: "Por ahí no se dio cuenta, mirá que es conmigo, eh". Inmediatamente, la actriz fue clara y sostuvo: "Eso ya lo tenemos, mi amor".

Germán se levantó de su silla y lanzó: "Vámonos a la mierda", con la arenga de la banda presente conformada por el reconocido "Zorrito" Von Quinteiro, quien le gritó: "Qué mujer gamba, eh". Segundos más tarde, el conductor exclamó: "¡Y cómo miente!".

Cuando Sabrina Garciarena sintió cosas besando a otro actor

Otro de los momentos atractivos que tuvo la entrevista entre Germán Paoloski y Sabrina Garciarena fue el desopilante ida y vuelta de preguntas y respuestas que tuvieron. "En algún momento, besando a un actor, besaste a muchos y muy facheros, ¿te confundiste?", consultó serio frente a la mirada de su esposa.

"Sí, obvio", respondió contundente para el asombro de todos. "¿Con quién? ¿Fue antes o ya estando conmigo?", duplicó el conductor de NETT. "No, antes. Todo fue 13 años para atrás. Empecé a trabajar a los 14 años. Trabajé con muchos compañeros y obvio que me pasó", aclaró la actriz que se encuentra actuando en el teatro con la obra Madres.

Posterior a ese momento, Sabrina le retrucó y le dijo si le podía hacer una pregunta: "¿Te hablás cada tanto con alguna ex? Novias fueron pocas, pero hay ex", expresó. "No asiduamente. Por ahí, en algún momento, puedo hablar por algo puntual. Pero no tengo diálogo", cerró Germán.