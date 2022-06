El relato de Walter Nelson que emocionó a Guido Kaczka: "La frutilla del postre"

El periodista deportivo recordó un partido de la Selección Argentina en New Jersey y se dejó llevar por la emoción. Walter Nelson relató un gol tal como lo hizo en su momento.

El relator de fútbol Walter Nelson protagonizó un emotivo momento en Los Ochos Escalones del Millón al relatar un histórico gol de la Selección Argentina. El periodista deportivo recordó un partido de Argentina contra Brasil que él mismo relató y decidió revivir el momento frente a Guido Kaczka y sus compañeros de programa.

"La pregunta tiene que ver con la Selección Argentina y yo le quiero rendir homenaje a la Selección, que invita a soñar y emocionarse con el Mundial", comenzó su descargo Nelson, quien estuvo como jurado en el ciclo de El Trece. Y agregó: "Hace pocos días se cumplieron 10 años de un triunfo histórico: Argentina le ganaba a Brasil 4 a 3 ante 85 mil espectadores en New Jersey".

El relator recordó que tres de los goles argentinos fueron de Messi, a quien definió como el mejor jugador del mundo. "¿Qué mejor homenaje? Estuve en ese partido, lo relaté y me lo acuerdo de memoria. lo voy a relatar", enunció y dio comienzo a las palabras que utilizó en 2012 en pleno partido de la Selección Argentina.

"Arranca Messi por la derecha, se acerca Messi, puede ser la frutilla del postre. Se acerca al área, le va a pegar, le pegó, ¡goooool! ¡Gol de Argentina! Gracias que sos argentino, Leo", entonó Nelson con la voz impostada y fue aplaudido por todos los presentes en el programa de televisión. Y concluyó: "Fue un lujo sensacional".

La dura historia de un participante del ciclo de Guido Kaczka

Carlos Bruno acudió a Los Ochos Escalones del Millón y contó la dura situación que atravesó en los últimos meses. Cuando Guido Kaczka le consultó sobre qué tenía pensado hacer con el premio, si lograba obtenerlo, el trabajador de la línea C del subte porteño relató: "Estoy de licencia médica porque en septiembre del año pasado sufrí un ACV y ahora estoy en la última etapa de recuperación. Rehabilitando. Con el millón quisiera amueblar parte de una casa que cuando me agarró el ACV estábamos terminando y tengo que pagar deudas bancarias que me quedaron por esa construcción. Bastante consternado me tiene ese tema".

Kaczka mostró su empatía con el participante de su programa tras escuchar su historia y no dudó en dedicarle unas palabras de aliento. "Mucha suerte para vos, Carlos, y para todos", soltó el exesposo de la actriz Florencia Bertotti, con quien tuvo a su hijo mayor, Romeo.