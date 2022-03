El relato de Viviana Canosa: “Tuve un intento de violación, fue traumático”

Viviana Canosa se refirió al caso de la violación grupal en Palermo y contó por primera vez la experiencia que vivió ella años atrás.

Viviana Canosa conversó en su ciclo de A24, Viviana con Vos, sobre la noticia que impactó el país: el caso de los seis varones que violaron a una chica en Palermo a plena luz del día. Tras haber manifestado su repudio al respecto, Canosa contó por primera vez en televisión que ella, como tantas otras mujeres, también estuvo a punto de ser violada.

Fue cuando tenía 20 años y estaba caminando por la calle, a punto de entrar a su casa. “Yo les cuento algo. A los 20 años tuve un intento de violación. Fue algo traumático durante mucho tiempo. Esto lo saben obviamente mis padres y mi novio de ese momento”, comenzó la conductora.

“Era una pendeja 20 años, me comía el mundo, canchera, media punk. Era una laburadora siempre, nunca nada raro. Pero pensás que nunca te va a pasar nada. Un día estaba llegando a mi casa y vino un tipo, me puso una navaja en el estómago y otra acá (en el cuello), me agarra y me deja absolutamente en blanco. Por eso abrazo fuerte a la familia y a esta chica, porque a mí por suerte no me pasó”, continuó Canosa.

Cuando le faltaba apenas media cuadra para llegar a su casa, de repente fue atacada por el hombre. Afortunadamente, logró lastimarlo y escaparse de él. “En ese momento dije: ‘Antes de que me viole, que me mate’. Y dije: ‘Le pego una patada en los huev… y va a soltar la navaja’ y fue lo que pasó. Él me dijo: ‘Vos tranquilita, calladita, no digas nada’”, recordó.

Después de haberle pegado, dejó la cartera tirada en el piso y se volvió corriendo a su casa. Los vecinos escucharon todo, pero ninguno se asomó a ayudarla. “Es el día de hoy que recuerdo que unos vecinos me contaron que escuchaban a una persona correr como con pasos gigantes. Yo recuerdo que para llegar a mi casa los pasos eran eternos, respiraba muy fuerte. Ni siquiera tocaba el timbre de mi casa, les golpeaba la puerta porque sentía que me perseguían. Entonces, no podemos defender a estos pibes”, cerró.

Violación grupal en Palermo: los 6 varones que abusaron de una mujer en un auto

Ocurrió en el barrio porteño de Palermo, a plena luz del día. Los jóvenes, de entre 20 y 24 años, dejaron inconsciente a una chica y la violaron dentro de un Volkswagen Gol mientras dos de ellos hacían de “campana” afuera tocando una guitarra. Una mujer y un hombre dueños de una panadería lograron intervenir, rescataron a la joven y llamaron a la policía.

Cuando llegaron las autoridades, la víctima dijo que no los conocía y que lo último que recordaba es que estaba en la parada del colectivo esperando para volver a su casa. Los seis, identificados como Ángel Pascual Ramos (23), Tomás Domínguez (21), Lautaro Pasotti (24), Ignacio Retondo (22), Alexis Cuzzoni (20) y Franco Lykan (24), fueron detenidos y ya comenzó su indagatoria.