El reclamo de Darío Barassi a El Trece: "No estoy con paciencia"

Darío Barassi expuso su malestar en plena transmisión de 100 argentinos dicen. El conductor se quejó con las autoridades de El Trece y les hizo un fuerte comentario.

Darío Barassi protagonizó un momento muy tenso en plena transmisión de 100 argentinos dicen. El reconocido conductor sanjuanino se mostró muy molesto e interrumpió el programa para manifestar un picante reclamo a las autoridades de El Trece.

El pasado miércoles 25 de mayo, Barassi recibió a la familia Jantus y se dirigió a Miguel, a quien le aconsejó: "No te escuchan, como todas las mujeres de tu familia... las retás al pedo. ¿Cinco mujeres tuviste?". Y Mariana, la pareja del hombre, le corrigió: "Yo las tuve".

Inmediatamente después, el presentador paró el programa y dijo: "Arrancó el taladro y yo hoy no estoy con paciencia". Y luego le consultó a los productores: "¿Quién es el del taladro? ¿Quién es? ¿No tenés el megáfono Luli? ¿Con quién hay que ir a hablar, chicos? ¿Con quién hay que ir a hablar para que un taladro deje de trabajar?".

Barassi se fue del estudio y se acercó a uno de los sectores en los que se escuchaba más el taladro y disparó a puro insulto: "Taladro, ¡la recalcada concha de tu vieja!". Luli, una de las productoras, lo frenó en seco y le marcó: "La madre no tiene nada que ver". "Pero, ¿qué le digo?", preguntó el conductor. Y su colega le indicó: "No sé, otra cosa. Metete con el taladro, pero no con la madre".

Finalmente, Darío trató de ponerle un poco de humor al asunto y expresó: "Bueno, voy a ser educado. Taladro, taladro... por favor, ¿podrías dejar de operar así conduzco mi programa?". "Y tu madre es una genia. Adiós, taladro", concluyó.

El sorpresivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Darío Barassi

Mirando a la cámara, el presentador sanjuanino se dirigió a la esposa del futbolista de PSG y manifestó: "Antonela, perdoname, hija. Dejá de seguirme (en Instagram) si querés...". Inmediatamente después, trató de poner en contexto a los espectadores con una anécdota de lo que le sucedió: "¿Ya conté acá que Antonela Roccuzzo me mandó un mensaje por Instagram? ¡Ay, el audio con el que le contesté!".

Tras los gritos de los miembros de la producción, Barassi reveló que Anto y Leo siguen sus programas desde Francia: "Ella me mandó una foto en la que se ve su pie y el pie de Lio (Messi) y de fondo estoy yo. Y me dijo 'Nosotros, acá, te bancamos a vos'". Como consecuencia del mensaje, el presentador reconoció que se arrepiente de la forma en la que le respondió: "Y yo iba manejando... no pude pensar".

"Le dije 'son una familia modelo, son un ejemplo de familia para el país'". "Ella me contestó 'jajaja, genio'. Y yo le dije 'de verdad te lo digo'", compartió Barassi. A modo de reflexión, y entre risas, concluyó: "Me di vergüenza. Soy cero cholulo, pero bueno...".