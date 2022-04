El problema económico que compartió Laurita Fernández: "No llegaba con la plata"

Laurita Fernández decidió contar detalles de los problemas de dinero que tuvo antes de consolidarse en el mundo de la TV y de la farándula argentina. El fuerte descargo de la conductora de Bienvenidos a Bordo, por El Trece.

Laurita Fernández hizo un descargo que generó revuelo entre sus miles de seguidores. La conductora de Bienvenidos a Bordo (El Trece) abrió su corazón y decidió compartir detalles acerca de cuáles fueron los problemas económicos que sufrió antes de convertirse en una personalidad famosa de la TV y del mundo del espectáculo.

Poco tiempo antes de llegar a ser bailarina de ShowMatch, programa conducido por Marcelo Tinelli, Laurita contó que era muy unida a su familia y que tanto su madre como su padre la acompañaron para poder cumplir su sueño de bailar. "A mí me gustaba bailar y me bancaron siempre con mis pasiones. Me llevaban y traían desde chiquita a danza, que sigue siendo algo que me encanta", comentó, en diálogo con TN Show.

En tanto, la mujer de 31 años nacida en el barrio porteño de Mataderos señaló que antes de ser famosa "trabajaba de bailarina" y dejó en claro que "no llegaba con la plata a fin de mes". Frente a las dificultades, tuvo que buscar otro trabajo más para poder mantenerse: "Empecé a hacer animación en fiestas los fines de semana, cuando tenía libre. Ahí me empezó a encantar la conducción".

Laurita Fernández decidió contar cómo fueron sus inicios antes de ser famosa.

Mirando hacia atrás, Laurita Fernández aseguró que sus familiares la guiaron para no bajar nunca los brazos e insistir con sus objetivos personales: "Siempre me inculcaron trabajar cuando querés algo". "Y por eso di todo con la intención de que eso suceda. Si no se daba, tenía un plan B, pero no me iba a quedar con la sensación de no haberlo intentando", agregó la presentadora, quien actualmente conduce uno de los programas más exitosos de El Trece.

Finalmente, reveló que se emociona con los programas televisivos en los que varias familias intentan ganarse un espacio en la TV y el espectáculo: "Me conmueve ver cuánto le importa a la gente, el esfuerzo que hacen, se viene de lejos, con familias que esperan afuera con una ilusión en la mirada increíble".

La foto de Laurita Fernández antes de ser famosa

Laurita Fernández, de joven y antes de ser famosa.

El mal momento que Laurita Fernández vivió con El Trece

Hace algunas semanas, en LAM (Los Ángeles de la Mañana) -ciclo conducido por Ángel de Brito en América TV- Estefi Berardi se encargó de exponer la mala situación que vive Laurita en el canal del Grupo Clarín. Al parecer, la presentadora graba el programa desde las 20 horas hasta la 1AM, por lo que el trabajo es muy desgastante. Y en una de las jornadas que debió afrontar, le hicieron un pedido que la incomodó.

Según Berardi, "el equipo de ella se fue a grabar Los 8 Escalones. El horario no le gustaba porque era muy tarde. Hubo un día donde el otro programa se extendió y no le dieron tiempo a ella". En tanto, desde la producción de El Trece la presionaron para que trabajara sin tomarse un descanso: "Le dijeron 'grabá los dos seguidos con la misma ropa'. Ella lo que dijo es 'paren un poco, estoy muerta'. Lo que hizo fue encerrarse en el camarín y dijo: 'no voy a grabar sino me dan 20 minutos'".

Como consecuencia, la modelo y bailarina se negó. "Se los terminaron dando después de un lío bárbaro porque ella se puso intensa", indicó la panelista de LAM. Por lo tanto, desde la producción debieron dialogar con Laurita para que se sintiera contenida y pudiera trabajar con tranquilidad. Al parecer, todo se solucionó y las grabaciones continuaron como estaba estipulado.