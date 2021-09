El problema de salud que atraviesa Maxi Diorio: "Tuve mil operaciones"

El artista se sinceró en la pista de Showmatch y causó conmoción en todos los presentes. Maxi Diorio debió hacer frente a dificultades físicas durante años.

El icónico bailarín de Showmatch, Maxi Diorio, relató su fuerte historia de vida, en relación a las afecciones físicas que tuvo desde su nacimiento. En su descargo, el artista aseguró que pasó por un sinfín de tratamientos y operaciones para poder tener movilidad y un buen funcionamiento de muchos de sus órganos.

La compañera de Diorio en Showmatch, Celeste Muriega, se expresó al respecto y reconoció la lucha del bailarín. “No saben lo que hinché para que esté Maxi. La verdad es que cualquier persona que conoce el diez por ciento de él, se va a dar cuenta por qué lo elegí. Es una persona increíble y tiene una historia detrás que es tremenda”, lanzó la artista.

“Lo ves súper entero, pero la verdad es que cuando nació le dieron que prácticamente no iba a caminar, que iba a tener problemas de crecimiento, nación sin escuchar de un oído, sin ver de un ojo, sufrió mil operaciones”, continuó Muriega y concluyó: “La familia lo cuidó mucho, lo tenían en una cajita de cristal porque crían que podía pasarle cualquier cosa y terminó en un torneo deportivo. La fuerza que tiene es tremenda”.

Por su parte, Maxi Diorio contó en primera persona cómo vivió todos esos sucesos que debió atravesar desde que tuvo uso de razón. “Nunca lo conté, creo que hice una sola nota con eso, pero sí, la pasé heavy de chico. Viví de operación en operación, se nota en la cara, pero gracias al apoyo de mi familia pude salir adelante”, lanzó y siguió: “Dijeron que no iba a poder caminar, no veo de un ojo, no escucho de un oído, tuve parálisis facial, un montón de cosas. Y terminé siendo gimnasta, representé a mi país”.

“Yo empecé acá en 2007, no era bailarín, me presenté y quedé. Y acá arranqué mi carrera y la verdad es que fui muy feliz, y soy muy feliz estando acá. Capaz que la gente no sabe pero la verdad es que a mí me cambiaste la vida y nunca tuve la oportunidad de decírtelo porque no me gusta hablar, me da vergüenza”, continuó en referencia a su agradecimiento a Marcelo Tinelli por haberlo tenido en cuenta para su programa.

Las palabras de Marcelo Tinelli ante el relato de Maxi Diorio

En medio de las declaraciones del bailarín, Marcelo Tinelli se expresó al respecto y aseguró que desconocía las dificultades que le tocaron atravesar a Maxi Diorio en su vida. “Maxi ha bailado con nosotros hace mil años, la verdad es que no sabía esta historia tuya”, reaccionó el conductor.