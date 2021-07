El Polaco se descompensó en Showmatch y llamaron a los bomberos

El cantante tuvo una crisis de nervios mientras el jurado le daba la devolución y los bomberos fueron los primeros en llegar para asistirlo.

La salud de El Polaco preocupó a todos en Showmatch La Academia durante la noche del miércoles. Según aseguraron desde la producción de La Flia, antes de terminar el programa el cantante comenzó a sentirse mal y se retiró de la pista luego de bailar cuarteto junto a Celeste Muriega, quien está en reemplazo de la pareja de El Polaco.

“Después de que yo le doy la devolución, empezó a toser y aguantó hasta que Marcelo dijo: ‘Chau, chau, chau’ y se fue. Al aire no se vio. De hecho, no nos dimos cuenta hasta que en camarines nos enteramos que había venido la ambulancia para asistirlo”, informó Ángel De Brito, quien dio la noticia en Los Ángeles de la Mañana del mal momento que vivió el cantante la noche anterior.

Por su parte, desde Teleshow se comunicaron con la producción del programa que conduce Marcelo Tinelli y les aseguraron que cuando estaba por terminar la gala, El Polaco comenzó a sentirse mal y decidió abandonar la pista. “No puedo respirar, no puedo respirar”, expresó el cantante. Luego, enterados de la situación, desde el programa llamaron a los bomberos que trabajan para La Flia.

Más adelante se acercó el famoso doctor Labonia que trabaja con Tinelli y constató que El Polaco podía respirar por lo que intentaron tranquilizarlo. Como no lo consiguieron, tuvo que llegar una ambulancia al estudio ubicado en Don Torcuato. “Estaba más nervioso que con problemas de respiración”, informaron a Teleshow desde el cuerpo médico que revisó al artista.

Desde Los Ángeles de la Mañana, la panelista Maite Peñoñori brindó más detalles de lo acontecido con la estrella de la movida tropical al terminar su performance de cuarteto. “Después de la devolución de Ángel, El Polaco se empezó a sentir mal. Cuando terminó el duelo, miro hacia un costado y lo estaban atendiendo porque sentía que no podía respirar. Sentía que no tenía aire. Según los médicos, saturaba bien, pero él tenía esa sensación”, aseguró.

A continuación, la periodista hizo referencia a que se cumplía el primer mes desde que El Polaco perdió a su padre. “En seguida le hicieron un electrocardiograma que le dio bien y llamaron a una ambulancia. Lo revisaron, lo compensaron y se fue manejando. Nada le dio mal”, aclaró al tiempo que De Brito tomó la palabra y compartió un audio con el relato del participante de La Academia.

“Ahora estoy mejor. Después del baile quedé medio agitado y en el corte me empecé a sentir mal. No podía respirar, se me cerraron los bronquios y la garganta y me agarraron ganas de toser, como que el aire no me entraba ni por la nariz ni por la boca. Ya estoy tranquilo, pero me pegué el susto de mi vida, nunca me paso algo así”, explicó El Polaco.