Los Mammones, el nuevo late night veraniego de Jey Mammon está convirtiendo al humorista y conductor en uno de los personajes del verano. Con su habitual simpatía y audacia, Mammon quiso hacer emocionar al Polaco, pero no lo logró. En cambio, consiguió que el cantante admitiera en qué situaciones las lágrimas se apoderan de él: "Lloro cuando estoy en pedo".

"Me querés hacer llorar", le dijo el Polaco a Mammon después de que pasaran un video con algunos de los momentos más importantes y significativos de la carrera del cantante. Ese pase de factura le sirvió al conductor para introducir la pregunta de cuándo y en dónde libera sus sentimientos. El Polaco le contestó con humor, y sinceridad: "Lloro cuando estoy en pedo".

"Es cuando estoy más sensible, me cuesta llorar", agregó el Polaco para explicar por qué se libera cuando tiene unas copas de más. "Siento que buscás espacios para llorar en donde no te vea nadie", analizó Mammon. "Soy sensible", cerró el cantante sobre sus sentimientos. El Polaco también debió someterse a un picante ping-pong en el que en cada pregunta tenía que elegir entre dos difíciles opciones. Cuando le pidieron que elija entre MasterChef y el Bailando el cantante prefirió esquivar la pregunta con un sutil "paso".

Otra de las elecciones debía ser entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, a lo que el cantante decidió no responder: "Eso me lo guardo para mí, la persona que saque el país adelante la voy a bancar a morir, si lo elige la mayoría, para qué voy a hacerle la contra". El cantante recibió un nuevo impulso en su popularidad por su participación en el certamen culinario. Su desparpajo y simpatía lo convirtieron en uno de los personajes más queridos de la competencia que se metió en millones de hogares a lo largo y ancho de la Argentina.

El cantante también contó que su padre es su "gran ídolo y gran debilidad". Recordó que sufrió mucho con los problemas de adicciones por los que debió pasar su padre durante su infancia. Además, contó que justo antes de una de las diversas internaciones su papá vendió una moto para comprarle una guitarra y un bajo, con los que aprendió a tocar los instrumentos.

La visita terminó con el conductor tocando el piano y el ex participante de MasterChef Celebrity interpretando sus canciones más conocidas y algunos clásicos. Entre ellos contó que lloraba, porque lo solía cantar ebrio, y se iba a casar con "Mucho corazón", la canción escrita por Ema Elena Valdelamar y popularizada por Luis Miguel en Romance, su disco de boleros. El Polaco también aprovechó para presentar un tema nuevo durante su paso por el programa de Mammon.