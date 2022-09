El Polaco intentó seducir a Cande Tinelli en un bar: "Se la quiso levantar"

En medio de su crisis con Barby Silenzi, "El Polaco" intentó seducir a Candelaria Tinelli en un bar.

"El Polaco" enfrenta fuertes rumores de separación con Barby Silenzi, después de varias idas y vueltas en su relación. En este contexto, salió a la luz un dato impensado: que el cantante de cumbia habría intentado conquistar a Cande Tinelli.

La hija de Marcelo Tinelli y "El Polaco" son compañeros de jurado en el programa Canta Conmigo Ahora (El Trece). Es por esto que después de las grabaciones fueron juntos a un bar a cenar. Sin embargo, lo que parecía ser un encuentro amistoso terminó en una situación romántica.

"¿A quién se quiso levantar 'El Polaco' el otro día? Famosísima, sin hijos, sin casamiento. Una mujer súper conocida, compañera de elenco. Salieron y se la quiso levantar, pero ella le hizo 'pum, fuera'", contó Ángel de Brito en LAM (América TV). Después de varios minutos de suspenso, confirmó que se trataba de Candelaria.

"'El Polaco' se quiso levantar a Cande Tinelli, que está recientemente separada de Coti Sorokin. Salieron, fueron a un lugar de Palermo porque son compañeros de jurado. Él estaba medio chupado y se le fue el humo a Cande. Le dijo una frase que no voy a repetir, pero con intenciones sexuales", sumó el conductor.

Si bien no reveló cuáles fueron exactamente las palabras de "El Polaco", De Brito aseguró que le tiró una frase "media guaranga, una cosa así como 'te parto en cuatro'". A pesar de los intentos del cantante, la diseñadora no le siguió el juego. "Estaba un poco pasado, se tiró a la pileta pero la pileta estaba sin agua, porque Cande dio media vuelta y se fue", cerró Ángel.

Los rumores de crisis entre Barby Silenzi y "El Polaco"

Recientemente, el ex de Karina "La Princesita" dio una entrevista en la que le preguntaron si su actual pareja, Barby Silenzi, era el amor de su vida. En lugar de responder que sí, esquivó la pregunta diciendo que el amor de su vida eran sus hijas. Esto le molestó mucho a Silenzi, quien confesó en diálogo con LAM que se largó a llorar al escuchar la nota.

"Él titubeó, dijo que tuvo muchos amores, y además dijo que los amores de su vida eran sus hijas. Contestó nada que ver a la pregunta que le hicieron. Me dijo que se puso nervioso", expresó Barbi. "¿Y le creíste?", le preguntó el notero. "No sé, yo me puse a llorar y él me consoló. Él todo el tiempo me dice 'sos el amor de mi vida', ahí no sé qué le pasó", concluyó la mediática.