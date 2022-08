El Polaco hizo una inesperada confesión sobre su relación con Karina La Princesita: "Me ha mentido"

El cantante reaccionó a una participante de Canta Conmigo que interpretó un tema de la artista y sorprendió con una insólita confesión.

"El Polaco" sorprendió en Canta Conmigo Ahora al hacer una fuerte confesión sobre el tiempo que mantuvo una relación amorosa con Karina "La Princesita". Pese a que hoy en día ambos mantienen una muy buena relación, el cantante admitió que en su momento el vínculo no fue el mejor.

Todo sucedió luego de que una participante audicionara en el programa de El Trece con la canción Corazón Mentiroso de Karina y la dedicara a "todos los hombres mentirosos". En este contexto, "El Polaco" habló de su relación con Karina, que finalizó hace más de 10 años, y se expresó sobre la posibilidad de que la canción estuviera originalmente dirigida hacia él.

"Su exmujer hizo este tema, ¿fue dedicado a usted?", consultó Marcelo Tinelli y el cantante contestó rápidamente de forma negativa. "Yo la verdad es que no lo veo para nada mentiroso", continuó el conductor, pero el cantante se mostró muy titubeante. En lugar de contestar, "El Polaco" intentó defenderse, lo que generó más dudas entre sus compañeros.

En ese sentido, el cantante determinó: "Para nada. Yo no soy para nada mentiroso". Sin embargo, luego se contradijo solo: "A ver, yo creo que me ha mentido como yo también le he mentido". Por último, cambió el tema para evitar seguir exponiendo una situación de la que luego podría arrepentirse.

Cristian Castro lanzó un polémico comentario hacia una participante de Canta Conmigo Ahora: "Me va a castigar"

Cristian Castro lanzó un polémico comentario a una participante de Canta Conmigo Ahora. El cantante se mostró muy interesado en la joven artista y quiso conquistarla, pero utilizó un término que generó bastante confusión.

Todo sucedió durante la audición de Luciana, una joven que interpretó su propia versión de Desesperada, la canción de Marta Sánchez. La artista logró conquistar a 66 jurados, entre ellos Cristian Castro, quien no dudó en mostrarle su interés amoroso a penas tuvo la oportunidad. Cuando Tinelli se acercó para pedirle opinión con respecto a la presentación de la joven, el cantante aprovechó un comentario para dar a saber sus intenciones.

"Está muy fachero, además usó el saco de mi color favorito", expresó Luciana sobre el look en color fucsia de Castro y abrió el juego. En este marco, el cantante aprovechó para anunciar sus intenciones. "A mi me gusta porque es una chica castigadora. Ella me gusta mucho, tiene un look que me castiga", replicó el intérprete mexicano mientras miraba a la participante.

Ante la mirada atónita del conductor, Cristian Castro explicó: "La idea de la mujer es que te castigue. A mi me gusta eso. La chica me va a castigar a besos ¿verdad?". El comentario generó las ovaciones de los demás jurados, y la joven participante empezó a cantar su propia versión de Por Amarte Así, uno de los temas más famosos de Castro a modo de respuesta.