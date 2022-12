El plan de Juliana tras reingresar a la casa de Gran Hermano: "No me olvido de nada"

La primera concursante que volvió a entrar a la casa de Gran Hermano reveló cuál es su estrategia. Juliana regresó al reality de Telefe con las energías puestas en ganar.

Juliana de Gran Hermano volvió a la casa de Telefe elegida por sus compañeros del reality y se viralizó un video en el que aseguró que va a jugar al 100% en esta nueva oportunidad. La novia de Maxi se mostró junto con su excompañera Daniela y ambas dejaron en claro que si reingresaban al show iban a dar todo por ganar.

"Nos sacaron pero ahora nos toca sacar", comenzó su descargo la participante de 31 años, en alusión a las personas que quiere dejar afuera cuanto ante de la casa de Gran Hermano. "Y a más de uno, vamos con todo. Yo no me olvido de nada. Si a mi me duele, me la pagan", sumó Daniela, la última eliminada de la casa hasta el momento.

Juliana y Daniela fueron las participantes más votadas por los concursantes de Gran Hermano para que volvieran a la casa y fue Alexis "El Conejo" el encargado de desempatar esa realidad, ya que tenía ese poder por haber ganado la prueba de la semana. Debido a la fuerte angustia que su amigo Maxi tenía por la falta de su novia dentro del reality, se decidió por Juliana y de esa manera la joven reingresó al programa. "Vamos a volver juntas y fuertes. Por todo, basta de amor y puro juego", remató "Tini" en el video viralizado en Twitter.

Soledad Silveyra habló de Santiago del Moro como conductor de Gran Hermano y fulminó a Rial

"Del Moro me gusta porque tiene humanidad", soltó Soledad Silveyra en LAM y, fiel a su estilo, la panelista Nazarena Vélez hizo una acotación que provocó a la actriz para despotricar contra Jorge Rial. "Entonces das a entender que Rial no la tiene", comentó la madre de Barbie Vélez entre risas. "Rial no tiene humanidad. Iba a decir ese señor porque no lo nombro", señaló Silveyra.

La actriz recordó que el conflicto con el periodista comenzó cuando ella era jurado del Bailando y "La Niña" Loly, expareja de Rial, estaba como participante del show de Marcelo Tinelli. "Yo le dije a Loly algo de la canción que le tocó. Y él publicó un tuit que decía: 'A Soledad Silveyra hay que matarla con un rifle sanitario'. Entonces, dije: '¿qué es un rifle sanitario?'. Lo fui a buscar y 'un rifle sanitario' es un rifle que se usa para matar a animales que tienen peste. ¡Fue excesivo!", explicó la actriz. Y cerró: "Fue muy cruel. Me dolió. Nunca me lo crucé. Tampoco quise ir a su programa".