El picante reclamo de las chicas de Gran Hermano a Alfa por Camila: "Se le sienta"

Las chicas de Gran Hermano le hicieron un fuerte reclamo a Alfa por su cercana relación con Camila Lattanzio.

Walter "Alfa" Santiago recibió un fuerte reclamo por parte de varias de sus compañeras de Gran Hermano, que se quejaron de lo particularmente cerca que se lo suele ver de Camila Lattanzio. "Te quiere comer la cabeza", le remarcaron las chicas de la casa al participante de 60 años.

Los ingresos de Ariel Ansaldo y Camila Lattanzio hace algunas semanas atrás generaron un fuerte rechazo en los participantes que están encerrados desde el comienzo del reality, por lo que aún no los incluyen en sus conversaciones y mantienen cierta distancia en su trato diario. Incluso, Gran Hermano tuvo que retar a Alfa por sus insultos a Ariel, mientras que otros compañeros simplemente lo ignoran.

En las últimas horas, quienes expresaron no sentirse a gusto con Camila fueron La Tora, Romina, Daniela y Julieta, que dialogaron muy picante sobre el tema y hasta le hicieron un inesperado reclamo al participante de 60 años por su relación con la cantante oriunda de Ituzaingó. "Yo no le creo nada. Lo siento, la gente me va a juzgar", comenzó Lucila en el sillón, mientras Camila se encontraba sola en el patio.

"Es como que le contó lo del papá a Alfa y que ella no lo puede superar. Como que espera que llegue el papá. Es medio raro", se sumó Romina. Visiblemente incómoda con la actitud de Camila, La Tora insistió: "A veces se le pone corte beboteo al lado de Alfa cuando supuestamente se acuerda del padre. Es rarísimo. También se le sienta al costado con el... no, mejor no quiero decir nada".

Pese a que en un primer momento se frenó para no derrapar, la nacida en Berazategui completó su idea asegurando que Camila se le sienta al lado a Alfa "con el vestido corto". "Yo a mi viejo no le hago eso", sintetizó La Tora antes de que el participante de 60 años se acercara al grupo de chicas, tras notar que estaban hablando de él y Camila.

Entonces Alfa les comentó que la cantante de Ituzaingó se percató varias veces que cambiaban de tema en cuanto ella se acercaba o se sumaba al grupo. "Te quiere comer la cabeza", le remarcaron sus cuatro compañeras, algo que el sexagenario participante no coincidió. Pese a que La Tora insistió con que siempre estaba al lado suyo y hasta le usaba las remeras, pero también le destacó que aparentemente no lo veían así fuera del reality: "Bastante bien le está saliendo. Está yéndose primero de las placas".

Gran Hermano: la casa está al borde de explotar por un problema desesperante

Con el correr de los días y las semanas, la convivencia en la casa de Gran Hermano va siendo cada vez más complicada. Es que cualquier mínimo cortocircuito se agranda y genera tensiones entre todos, inclusive entre aquellos que tienen una buena relación entre sí. Aunque pueda sonar gracioso e insólito, la pelea más reciente, con la que todavía hay esquirlas en el reality de Telefe, tiene como disparador la falta de papel higiénico.

Claro que no es la primera vez que el uso de papel higiénico genera tensión en Gran Hermano, ya que meses atrás varios participantes le reclamaron a Julieta Poggio que redujera la cantidad que utilizaba. Pero en las últimas horas la situación se complicó aún más. "¡No hay ni un rollo de papel!", se quejó La Tora, mientras buscaba por toda la casa.

"Che, Nacho. Te encargo a vos que gestionás todo, no te digo dos pero ¿podrías conseguirme un rollo?", se sumó Ariel, mientras Lucila coincidió en que ella tampoco tenía porque los había escondido Alfa. Entonces Nacho buscó organizar la situación: "Lo que podemos hacer para que sea justo es que, cuando aparezcan todos los papeles, queden todos en el baño. No dividirlos. Es un bajón tener que llevar el papel cada vez que tenés que ir al baño".

"Con tres cada uno estamos bien, no hay historia", analizó Ariel, haciendo números. Nacho le remarcó que no había esa cantidad para cada uno y que le había caído dos "de milagro", por lo que el parrillero puso a disposición sus rollos de papel higiénico para que los "disfruten" todos. Finalmente, podrido por la escasez de papel, el rubio concluyó: "Sea como sea, es al pedo. El papel higiénico tiene que estar en el baño, no en la pieza".