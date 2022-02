El picante mensaje de Laurita Fernández, ¿para quién?: "Si aparece, que encare"

Laurita Fernández le dejó un pícaro mensaje a sus pretendientes tras separarse de Nicolás Cabré.

Laurita Fernández está soltera y, en diálogo con Intrusos, dejó una picante declaración para quienes quieren conquistar su corazón. "Si aparece, que encare", disparó la conductora de Bienvenidos a bordo, que dejó atrás una relación bastante complicada con Nicolás Cabré, con muchos idas y vueltas.

Desde que se separó de Nicolás Cabré, Laurita Fernández es una de las solteras más codiciadas de la farándula argentina. La bailarina no está en pareja y no parece preocuparle ya que atraviesa un gran momento profesional. Después del fracaso que significó El Club de las Divorciadas, la bailarina encontró su lugar al reemplazar a Guido Kaczka en Bienvenidos a bordo por las vacaciones del conductor. Las buenas cifras de rating que registró Fernández convencieron a las autoridades de El Trece para confirmarla en la conducción del ciclo de entretenimientos.

En los últimos días, la conductora fue vinculada con Memo Mandarano, cocinero de Cucinare que visitó Bienvenidos a bordo, pero Laurita se encargó de desmentir los rumores de romance y también dejó una picante declaración. "Nada que ver. Él vino de invitado al programa, solo eso. Es un copado total, pero cero", comenzó asegurando la artista de 31 años, en diálogo con Intrusos. Atento a que sigue soltera y sin apuro, el cronista quiso saber a cuántos hombres Laurita le "corta el rostro por semana".

La respuesta de la conductora sorprendió a todos en Intrusos: "Yo no sé encarar si me gusta alguien". "No suelo encarar, nunca lo hice. Yo hasta no estar segura… y si la otra persona no avanza me puedo estar muriendo de amor que no voy a avanzar nunca", agregó Laurita Fernández sobre sus vínculos amorosos. Para cerrar, Laurita lanzó una picante propuesta a sus futuros candidatos. "Qué se yo, ya aparecerá. Y si aparece que encare, porque yo no voy a encarar nunca", disparó, finalmente, mirando a cámara.

El fuerte comentario de Carmen Barbieri sobre Laurita Fernández: "Todo lo que hay"

La exesposa de Santiago Bal se refirió la jurado de Showmatch en medio de una de las emisiones de su programa de actualidad, Mañanísima. "Lo está haciendo muy bien Laurita, además es muy divertida", reveló la hija de Alfredo Barbieri sobre el reemplazo que Fernández está haciendo en Bienvenidos a Bordo de Guido Kaczka.

"De verdad que todo lo que hace, lo hace bien y esto le va como anillo al dedo", continuó la celebridad, en reconocimiento de la labor que Laurita lleva adelante como presentadora de televisión, a pesar de que su formación siempre ha tenido que ver con lo artístico: baile, actuación y canto. Si bien no es la primera vez que la joven está en ese puesto, ya que ha conducido Cantando 2020, El club de las Divorciadas y más programas, la vedette decidió destacar su trabajo en el ciclo de entretenimientos de El Trece.