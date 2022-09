El picante descargo de Ángel de Brito contra Viviana Canosa: "No le creo nada"

Ángel de Brito volvió a destrozar a Viviana Canosa en redes sociales.

Ángel de Brito volvió a apuntar muy filoso contra Viviana Canosa, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento desde hace ya muchos años. "No le creo nada", disparó el conductor de LAM contra su colega en sus redes sociales, a pocas semanas de la escandalosa salida de la periodista de A24.

Viviana Canosa y Ángel de Brito fueron compañeros en Los profesionales de siempre hasta el 2010, momento en el que comenzaron un enfrentamiento encarnizado. Ambos se tiraron con dardos venenosos en más de una ocasión y el domingo pasado los cruces entre los periodistas sumaron un nuevo capítulo. Es que Ángel de Brito aprovechó la tranquilidad del fin de semana para responder preguntas de sus seguidores en Instagram con su ya clásico #angelresponde. Una de las más picantes consultas apuntó a saber si Canosa era una buena persona. La respuesta del conductor de LAM fue lapidaria: "No puedo hablar por todo el mundo pero conmigo, fue pésima".

La publicación de Ángel de Brito en Instagram.

Sin embargo eso no fue todo, porque De Brito insistió en que no le cae nada bien Viviana Canosa. "Será lo que será pero tiene credibilidad y apoyo de la gente. No todos tienen eso", remarcó un seguidor del periodista. Pero Ángel de Brito no coincidió y lo dejó bien en claro: "Yo no le creo nada, pero entiendo que haya gente que sí".

El calvario de salud de Viviana Canosa: "Insoportable"

Viviana Canosa atraviesa una complicada situación de salud. La conductora, quien a mediados de agosto pasado renunció de A24, contó que no podrá llevar adelante la transmisión en vivo que tenía pactada para este miércoles en su cuenta de Instagram.

Todo comenzó a partir de un mensaje que le escribió un usuario de Twitter, que esperaba que la periodista macrista y ultraopositora anunciara la fecha y hora de su nueva aparición pública. "Se te extraña mujer del pueblo", le comentó @erdiya.

"¡Muchas gracias a vos y a todos! Estoy con una faringitis insoportable... así que les debo el vivo", comentó Canosa, que dejó en claro que está con problemas de salud para aparecer en público. Y luego le dedicó un mensaje a sus seguidores: "También los extraño mucho".

Es clave tener en cuenta que, el pasado miércoles 14 de septiembre, la conductora de pasado en A24 había asegurado que estaría reencontrándose con su público por Instagram. "Próxima semana hacemos un Instagram Live y hablamos de todo! Los extraño y tengo muchas ganas de conectarme con ustedes", expresó. Sin embargo, y por lo pronto, habrá que esperar a que se recupere de la faringitis.