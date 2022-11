El picante cruce entre Cristian U y Juan de Gran Hermano: "No durás dos semanas"

Juan Reverdito enfrentó a Cristian U en el Debate de Gran Hermano por sus constantes críticas.

Juan Reverdito y Cristian U protagonizaron un fuerte cruce durante el Debate de Gran Hermano en el que se dispararon con todo. "No durás dos semanas", le aseguró cansado de las constantes críticas el taxista y último eliminado del popular reality al ganador de la edición del 2011.

Desde que comenzó a desplegar su juego y su estrategia en la casa de Gran Hermano, Juan Reverdito recibió muchas críticas tanto en redes sociales como por los que siguen de cerca el reality en los distintos medios. Uno de los que más marcó los errores que el taxista fue cometiendo a lo largo de su participación en la competencia fue Cristian U, sindicado como uno de los mejores jugadores del reality de todas las ediciones argentinas del popular formato.

Podrido de las constantes críticas, Juan enfrentó a Cristian durante el Debate de Gran Hermano y le fue con los tapones de punta. "Yo le quiero decir algo a Cristian porque no le tengo miedo", comenzó el exparticipante de la actual edición del reality de Telefe. Cansado de "tantos palos", Reverdito siguió muy picante: "Fuiste un excelente jugador, te vi. Pero te voy a decir una cosa. Por el carácter. Por lo que estoy viendo de afuera: en este Gran Hermano no durás dos semanas".

"¿Y vos cómo sabés eso?", replicó Cristian U, frente a frente y algo molesto por los comentarios de Juan. Entonces Reverdito marcó que hablaba por lo que veía de afuera, y el ganador de la edición del 2011 le reprochó: "Cómo de afuera, si es el juego". De esa forma, Cristian buscó dejar en claro que lo que realmente importa es lo que sucede dentro de la casa.

Para concluir el cruce, Juan Reverdito dejó una filosa reflexión: "A mí me echó la gente, vos te fuiste, abandonaste". "¿Y después quién me metió?", le contestó Cristian U, mientras el taxista aseguraba que eso no importaba, ya que su primera reacción había sido abandonar la casa más famosa del país. Con este cruce, Robertito Funes Ugarte dio por terminado el "primer round" entre los exparticipantes de GH.

Marcela Tauro expuso que dos figuras del debate de Gran Hermano "se llevan muy mal"

Marcela Tauro reveló detalles desconocidos sobre el panel de Gran Hermano y las internas que existen entre todos los participantes del debate. Entre todos esos conflictos secretos, destacó el mal vínculo que Laura Ubfal tiene con un ex Gran Hermano.

Laura Ubfal generó bastante polémica en las redes sociales e incluso los fanáticos de Gran Hermano juntaron firmas para pedir su renuncia. Según varios usuarios de las redes sociales, Ubfal no entiende muchas sobre el reality, por lo que sus opiniones suelen generar rechazo. Además, señalaron que es irrespetuosa con el público. En este contexto, Tauro contó que la periodista de farándula tiene un mal vínculo con Gastón Trezeguet.

"Lo que siempre te dicen cuando vas al debate, ahí, lo que se analiza no son las redes, se analiza lo que está ahí adentro de la casa pero nadie te dice vos tenés que ser A o B", comenzó Marcela. Y agregó una confesión que hasta entonces se había guardado: "De hecho, Laura Ubfal se lleva muy mal con Gastón Trezeguet porque él le dice barbaridades".