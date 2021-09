El picante comentario de Pampita sobre Ángeles Balbiani: "Es vivísima"

Angie Balbiani registró la marca "la amiga de Pampita" y la modelo dio una picante definición sobre la decisión de la actriz y panelista.

Carolina Pampita Ardohain dio una picante opinión sobre la decisión de Ángeles Balbiani de registrar la marca "la amiga de Pampita". La actriz y amiga de la modelo decidió aprovechar una de las formas en la que se refieren a ella en los medios, según le reveló a Intrusos la semana pasada. "Las otras amigas se quedarán sin un mango, porque lo registré yo", le contó pícaramente al programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Ángeles Balbiani y Pampita se conocieron en las grabaciones de Rebelde Way, donde la actriz era parte del elenco estable de la ficción adolescente mientras que la modelo se sumó para interpretar a la profesora de danza del colegio de la historia de Cris Morena. Fue en ese momento del 2002 cuando empezaron a hacerse amigas. Una amistad que fue creciendo y que hoy las tiene como íntimas. Desde hace unos años, mucha gente se refiere a Balbiani como "la amiga de Pampita", algo que también le sucede a otros integrantes del círculo más cercano de la modelo.

En ese sentido, Balbiani hace solo unos días contó en Intrusos una insólita decisión que tomó: "No tiene nada de malo ser 'la amiga de Pampita'. Y ahora registré la marca. Igual, registré las dos: Angie Balbiani y 'la amiga de Pampita', por las dudas. Así que las otras amigas se quedarán sin un mango, porque lo registré yo". La determinación causó sorpresa en gran parte del mundo del espectáculo, pero la opinión que realmente faltaba era la de Pampita, que calificó a su amiga con una picante definición.

"Angie es vivísima con esta cosa de redes", aseguró la conductora de Pampita Online después de mostrar un informe con las declaraciones de Angie Balbiani. "Y bueno, se avivó y dijo ‘yo lo registro’. Esto algún día va a valer algo’. Por ahora no hay ningún rédito económico, así que ninguna saltó a reclamar", agregó sin filtros la modelo. "Rober tiene que registrar 'el marido de Pampita'. Nunca se sabe. Puede haber ahí un tesoro escondido por venir", analizó en voz alta la modelo, recordando la polémica que se armó hace unas semanas en torno a cómo se conocía a Roberto García Moritán, su marido.

Pampita disparó contra Benjamín Vicuña tras ser consultada por su posible romance con Luciana Salazar

Cansada por la temática de la pregunta, Pampita hizo su descargo frente a las consultas del posible romance de Benjamín Vicuña con Luciana Salazar: "No me pregunten más, por favor, no me pregunten a mí nada de ese personaje". "Saben que no hablo hace un montón y no voy a hablar tampoco", sumó Pampita, podrida de tener que responder sobre su ex pareja y sus relaciones amorosas.

"No son mis temas", indicó la jurado de La Academia tratando de terminar con la charla, aunque el cronista insistió en saber si estaba "todo bien" con Luciana Salazar, pese a los rumores del romance. "No son mis temas. Adiós", volvió a responder la modelo pese a la insistencia del cronista de LAM. “Yo muy bien, yo muy bien. Chau”, terminó la charla pícaramente Pampita, mientras ingresaba al estudio. Cabe aclarar que, en la noche del lunes pasado, Ángel de Brito apuró a Luciana Salazar en el medio de la pista de La Academia de Showmatch.