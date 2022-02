El picante comentario de Nicole Neumann para Manuel Urcera, su novio: “Esos cuernos"

Nicole Neumann tiró un fuerte mensaje para su pareja, Manuel Urcera, tras los rumores de infidelidad.

En las últimas semanas, un rumor creció en el mundo del espectáculo. Según informaron diversos portales, Nicole Neumann y su pareja actual, el piloto José Manuel Urcera, enfrentaron una crisis por infidelidades de parte del deportista. A pesar de que lo negaron todo y dijeron que fueron rumores, ahora la modelo aprovechó un momento frente a las cámaras en el programa en el que trabaja, Los 8 Escalones del Millón, para tirarle una indirecta a Urcera.

En medio de estas versiones de infidelidad, también se dice que ella estaría buscando un bebé y que la vieron en una clínica de tratamientos de fertilización esperando para ser atendida. Ahora, ella soltó un comentario bastante picante que podría estar referido a su novio.

Todo ocurrió cuando Guido Kaczka estaba desafiando a un participante del programa a responder una pregunta sobre los animales. “¿Cuál de estos animales es un ave de aspecto similar al avestruz y al ñandú? ¿El emú o el cebú?”, le preguntó el conductor al joven, quien contestó correctamente: el emú. “¡Correcto!”, exclamó Kaczka. En eso, Nicole se metió para hacer una observación.

“El cebú es como un toro, ¿no? O es una raza de toro… Creo que son los más bravos, los que tienen como una viborita blanca en la frente”, expresó. “Me han corrido por el campo, zafé de esos cuernos. De esos, por lo menos”, agregó, con una risa incómoda que se propagó por todo el set: nadie se rio ni dijo una palabra más y cambiaron de tema inmediatamente.

Los rumores de infidelidad de Manuel Urcera hacia Nicole Neumann

Estas versiones salieron a la luz por primera vez cuando Neumann publicó en su cuenta de Instagram un mensaje lapidario contra Urcera: “Que te cele pero a la vez confíe en ti, que te cuide y se preocupe por ti, que se disculpe cuando cometa un error, que siempre sea detallista y no en lo material”. Justo al mismo tiempo, se filtraron unas capturas de pantalla de un chat entre él y otra modelo llamada Melina Eugster que quería verlo en Año Nuevo.

“Yo voy por allá en Año Nuevo. Capaz nos podemos ver porque la Navidad la paso en la casa de mis viejos”, decía el mensaje enviado por la joven. En el siguiente, él le puso que quería verla y ella le respondió: “Dale, listo. Avisame, coordinamos. Vas a tener a todo el mundo atrás tuyo, pero bueno. En una de esas te podés escapar”.

Mientras Urcera lo negó, Melina no dijo lo mismo. “Estamos bárbaro y en familia. El chat es falso. Todo lo que se dijo es falso. No hubo ni pelea, ni discusión, ni nada”, había dicho él. Por su parte, la modelo no lo negó ni lo afirmó pero dio a entender que el chat fue real pero que nunca terminaron concretando para verse.

“Yo a Manu lo conozco desde hace mucho por las carreras, obviamente. Yo soy modelo, promotora. Ir al autódromo acá es muy común. Ningún acercamiento, ya te digo, porque hace mucho soy promotora y modelo acá y él hace un par de años cuando estaba de novio con Mica era otra cosa. Era ‘inllegable’, porque era súper serio y no te daba cabida”, expresó la joven.