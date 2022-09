El picante comentario de La Sole a una participante de La Voz: "Sos una insolente"

La Sole enfrentó a una participante con un fuerte comentario durante una devolución.

Soledad Pastorutti sorprendió a todos al dedicarle una fuerte palabra a una participante de La Voz Argentina el miércoles pasado. "Sos una insolente", disparó la reconocida cantante durante la devolución a Hulién Currá en los cuartos de final del exitoso reality musical que se emite por Telefe.

La Voz Argentina está cada vez más cerca del final, por lo que la cantidad de participantes se va reduciendo y la competencia no para de intensificarse. El miércoles pasado estaban presentándose los integrantes tanto del Team Mau y Ricky como el de La Sole cuando la cantante sorprendió con un inesperado comentario para una participante.

El primero en hablar durante las devoluciones fue Ricardo Montaner, que destacó el trabajo de Hulién Currá en el programa por "reivindicar" el tango. "Quiero felicitarte y darte las gracias porque traes un género que es muy importante que se actualice a diario en nuestro país así que felicidades", agregó el cantante nacido en Valentín Alsina.

Cuando fue el turno de La Sole, la cantante oriunda de Arequito sorprendió con su devolución: "Sos una insolente, una insolente sos, pero naturalmente insolente". Lejos de expresarse con enojo, quedó claro que Pastorutti lo hizo con buena onda, porque todos sonrieron.

"A mí me encanta tu forma de ser, me encanta que ella se sube a un escenario y no le importa nada de lo que pase alrededor", siguió La Sole con su devolución. En ese sentido, la cantante deseó que el público premie esa "insolencia", ya que aseguró que los artistas deben tener ese tipo de "desparpajo".

"Tenemos que tener como es cuestión revolucionaria de decir: bueno vamos para un lugar aunque parezca que vamos en contra del mundo, demostrar que vamos para el lugar que siente nuestro corazón y eso creo que es lo que haces vos siempre", cerró Soledad Pastorutti su devolución a Huilén Currá.

El fuerte descargo de Ricardo Montaner en redes sociales

El intérprete de Tan Enamorados hizo eco de un tweet que se viralizó en la red social del pajarito y le contestó de forma contundente. En el mismo, una internauta capturó el momento exacto de La Voz en donde Lali hizo un gesto hacia el cantante y escribió: "Amo que Lali no disimule que no se banca más a los Montaner".

Ante este mensaje que se viralizó entre los internautas, Montaner decidió hablar de su vínculo con Lali e insultó a la autora original del tweet. "Trolo querida, Lali es mi familia, tonta. Nos ama y la amamos", escribió Ricardo muy enojado al respecto.

Posteriormente, el cantante escribió otro tweet enojado con un fuerte descargo sobre "las personas que destilan odio". "Amo a los que aman y tiran buena onda, pero más amo a los odiadores gratuitos que invierten su tiempo en intentar que los vean, que los noten, que los descubran. Nunca el odio va a prevalecer por más que insistan", sentenció.