El picante comentario de Diego Leuco a la madre de un compañero: "Está linda"

El periodista, que está en el panel de un programa en YouTube, protagonizó un incómodo momento con Nicolás Occhiato.

Diego Leuco vive un momento profesional por fuera del mundo de la televisión. Bajo su conducción, debutará en un canal de YouTube y, en esa misma plataforma, participó como panelista de un programa en el cual se fue de boca con uno de sus compañeros.

A través Nadie Dice Nada por Luzu TV conducido por Nicolás Occhiato, Leuco reemplazó a Nacho Elizalde y junto a él estuvo de invitada Cande Molfese, su pareja. En principio, el tema de conversación nada tuvo que ver con el desenlace del periodista político que se lo vio distendido a diferencia de su tarea en el noticiero de El Trece.

"Yo soy muy de encarar y pedir trabajo, no pasa nada", expresaba Molfese al inicio del fragmento publicado en el Instagram del programa. Allí Occhiato contó una situación vivida en un evento con ella y su madre: "Un día la llevé, Cande me encara y me dice 'che quiero hacer algo ahí'", relató en referencia al canal de YouTube del cual no solo trabaja como conductor sino que es el dueño.

Rápidamente Leuco interfirió con un sugestivo comentario y lanzó: "Te encara Cande...". La conversación siguió su curso y Cande comentó que en aquel entonces, la madre de Nico le dijo que debería estar en Luzu TV.

En ese momento, el conductor dijo que llegó un mensaje de ella brindándole su apoyo al equipo de trabajo. "Ay, la amo", expresó la actriz, para la graciosa respuesta de Nati Jota: "Ya entraste, no le chupes las medias". "Me cae muy bien", retrucó Cande.

A partir de ahí se dio el tenso momento entre Diego Leuco y Nicolás Occhiato. "Es que la mamá de Nico...", lanzó el periodista de El Trece. Al conductor se le empezó a transformar la cara y le respondió: "No te subas a esta, Diego". Se escuchaban risas de parte del panel y hasta de la misma producción. "Es linda tu mamá", sorprendió Leuco. "¡Diego bajate!", exclamó Occhiato para que deje de insistir en el tema.

Más allá del incómodo momento, después se lo tomaron con gracia y hasta bromearon con la polémica. "Estoy para que lo levante alguien. Yo se lo voy a mandar a [Rodrigo] Lussich, si pica, pica", deslizó Nati Jota.

El nuevo proyecto de Diego Leuco en Luzu TV

Será la primera experiencia del periodista político en las plataformas digitales. El debut será el próximo lunes 9 de mayo y el programa se emitirá de 8 a 10 de la mañana.

El equipo de trabajo que lo acompañará está conformado por "Cande" Molfese, "Mica" Vázquez, Martín "Trinche" Dardik, Ángel Ledesma y Gaspar Bidarte. Bajo el nombre de Antes que Nadie, el nuevo proyecto laboral de Diego Leuco se podrá ver próximamente.