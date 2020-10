El nuevo Ameri: Jeffrey Toobin, periodista de la CNN y The New Yorker, se masturbó en una reunión por Zoom.

El periodista de la revista The New Yorker y colaborador de la CNN Jeffrey Toobin fue suspendido este martes, de forma temporal, por masturbarse durante una videoconferencia con sus compañeros de trabajo. "Creí que no era visible en Zoom", se excusó, en su pedido de disculpas.

Toobin, quien está graduado en Derecho en la Universidad Harvard aseguró que se trató de un accidente, un "error estupido y vergonzoso", y que pensaba que estaba participando en la conferencia de Zoom con la cámara desconectada, lo que no era así y generó un momento tenso cuando sus compañeros lo vieron masturbándose.

"Creí que no era visible en Zoom. Pensé que nadie en la llamada de Zoom podía verme. Pensé que había cancelado el video de Zoom",publicó el periodista en un comunicado en el que le pidió disculpas a "su esposa, familia, amigos y compañeros de trabajo".

La videoconferencia era una simulación sobre un evento informativo relacionado con las elecciones presidenciales de Estados Unidos, del próximo 3 de noviembre, en la que participaban varios de los periodistas de The New Yorker, como Jane Mayer, Evan Osnos, Jelani Cobb, Masha Gessen y Dexter Filkins, entre otros.

Según el testimonio de Toobin, en un descanso de 10 minutos de la conferencia aprovechó para relajarse, atender otra videollamada y comenzar a masturbarse. En el New Yorker decidieron suspenderlo temporalmente y desde CNN informaron que "Jeff Toobin ha pedido un tiempo libre mientras se ocupa de un problema personal".