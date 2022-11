El Pelado de Crónica reveló su adicción: "Por eso perdí el pelo"

Esteban Trebucq estuvo en el programa de Gastón Pauls y brindó detalles sobre su complicado estilo de vida.

Esteban Trebucq, más conocido como "El Pelado" de Crónica TV, rompió el silencio para hablar de un tema complicado de su vida. Se trata de su adicción al trabajo, situación que repercutió en su vida personal y sobre la cual se explayó para brindar detalles de cómo transita su día a día.

"El Pelado" pasó por el ciclo Seres Libres conducido por Gastón Pauls. "Perdí el pelo por el trabajo, me separé por el laburo", reveló Trebucq, quien detalló que fueron dos los matrimonios le costaron a raíz de sus interminables jornadas laborales. Entre lágrimas, contó que el tiempo de descanso se lo dedica a sus hijas.

"Laburaba todos los días, de domingo a domingo", recordó sobre sus inicios en el periodismo en la década del 90 en La Plata. "Dormía, me levantaba, me planchaba la camisa y me iba de nuevo al diario. Ser empleado de un diario es lo más cerca de la esclavitud", sostuvo de manera contundente.

Más allá de esta adicción al trabajo, Trebucq dijo que desde los cinco años que quería trabajar de periodista. "Es una estupidez. El periodista no para. Nuestro laburo es una adicción, es una locura permanente, estar todos los días informados, ver y leer sin parar", enfatizó sobre la dinámica que se tiene.

Su momento de despeje, según relató, es "salir a correr por Puerto Madero y me baño en el canal. Es una hora en mi vida en la que me despejo". Y agregó: "Después a la noche cuando voy a cenar. Y los domingos que les puedo dedicar el día a mis hijas. Tengo pocas horas de disfrute", lamentó.

Frente a esta situación, Gastón Pauls le preguntó cuales son los motivos para que tenga esta postura en el trabajo, a tal punto de que lo considere como una adicción. "No tengo una respuesta, es una elección de vida. Soy un tipo muy pasional, vivo mi profesión con mucha pasión. Capaz es para que lo analice un psicólogo o un psiquiatra", concluyó.

