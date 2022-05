El pedido desesperado de Francisco Benítez, ganador de La Voz: "Denuncien por favor"

Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina 2021, hizo un desesperado pedido en sus redes sociales tras una injusticia que le tocó vivir.

Francisco Benítez, quien se consagró como ganador de La Voz Argentina en 2021, estuvo como invitado en La Peña de Morfi (Telefe), estrenó una nueva canción y lanzó un contundente mensaje sobre una situación muy extraña que le ocurrió recientemente.

Además de haberse ganado el cariño de todo su público y de cumplir su sueño de tener una casa propia, Francisco atravesó una enorme dificultad desde su paso por el reality: al hacerse famoso, su exposición en las redes sociales creció de manera abrupta. Esto le trajo varias consecuencias, como por ejemplo, las mentiras que circulan en Internet sobre su vida personal.

El cantante aprovechó este momento frente a las cámaras para advertirles a sus seguidores que no confíen en cualquier perfil de Instagram que les aparezca, ya que alguien se hizo pasar por los fundadores de la empresa que le cumplió el sueño de tener su primera piscina. “Cuenta falsa. Denuncien por favor. Publican nuestros trabajos”, compartió Benítez en sus redes.

Historia publicada por Francisco Benítez en su cuenta de Instagram.

Más allá de toda esta exposición, Francisco dijo estar muy feliz y enfocado en la paternidad. “Es algo nuevo y voy aprendiendo siempre día a día. Pero estoy muy contento y agradecido, trato de disfrutarlo todo lo que puedo”, expresó sobre su hijo Ciro, quien nació exactamente el mismo día que el reality lo nombró como ganador.

Sobre su paso por La Voz, Benítez contó que sigue en contacto con algunos exparticipantes, aunque ya no con tanta frecuencia como antes. Y en relación a Soledad Pastorutti, quien fue su coach, destacó que haber aprendido de ella “cambió toda su manera de ser” y sus objetivos artísticos. Por último, adelantó que está creando un disco con covers y canciones propias.

La historia personal de Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina

“Soy un chico con problemas de tartamudez, lo tengo desde los seis años. He sufrido mucho al no animarme a hablar en público. No quería salir de mi casa, no quería hablar con nadie, me encerraba solo en mi cuarto. Llegaba un punto en que no quería estar más acá, en este mundo”, contó Francisco en su primera aparición en La Voz.

Poco a poco, se fue ganando el amor de su público, de sus compañeros y de los miembros del jurado, quienes se quedaron impactados al escuchar cómo cantaba, mucho más allá de su tartamudez. Aunque Francisco no puede explicar por qué no tartamudea al cantar, asegura que hacerlo le salvó la vida.

“Lo que no puedo decir, lo canto”, expresó. Finalmente, se consagró como ganador después de cantar la canción Gracias a la Vida en la gran final contra su contrincante, Luz Gaggi.