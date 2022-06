El pedido de Ricardo Montaner para que no lo despidan de La Voz Argentina: "En serio"

Ricardo Montaner se refirió a la posibilidad que lo despidan de La Voz Argentina y le hizo una contundente súplica a una participante del programa de Telefe.

Ricardo Montaner protagonizó una situación sumamente tensa en una nueva edición de La Voz Argentina. El cantante le hizo un desesperado pedido a una participante para que la producción de Telefe no lo despida de su trabajo como jurado del programa.

En la transmisión del pasado martes 28 de junio, Vanesa Magnago interpretó "Ain't No Sunshine", de Bill Withers, y cautivó a tres jurados: Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner. Sin embargo, este último le manifestó un sorpresivo comentario para lograr que se sume a su equipo.

"¿Ustedes ya discutieron o todavía no?", le preguntó Ricky al resto de sus compañeros. "Acá no hay discusión", le indicó Ricardo. Lali intervino y le expresó: "Vanesa, a mí no me importa nada. Yo te quiero en mi equipo, te lo pido por favor. No tengo ninguna técnica ni nada para decirte. Tenés una voz sucia de rockera... amo tu voz. El nervio que decís que tenés, no se nota. Te pido por favor que consideres el Team Lali".

Fue entonces cuando Montaner tomó la palabra para hacerle un desesperado pedido a la participante de La Voz Argentina. "Oíme, yo no te voy a pedir por favor. Yo te voy a pedir suplicando. Te voy a explicar... me hablaron de la dirección y me dijeron que si este año no ganaba, me despedían. Me dijeron que no me dan más oportunidades así que tengo que ganar el programa este año", le remarcó. "No lo puedo creer", reaccionó Vanesa.

Ricardo Montaner no pudo convencer a una participante de La Voz Argentina 2022.

"Te lo digo en serio... o gano La Voz este año o me despiden. Y tú serías la culpable", concluyó el cantautor. "Esto es una manipulación tremenda", señaló Vanesa, que finalmente eligió a Lali. "Me voy, me acaban de despedir", manifestó Montaner, de manera irónica y también con algo de bronca.

Por qué el jurado de La Voz Argentina siempre usa la misma ropa

La razón por la que el jurado de La Voz Argentina repite vestuario durante las primeras semanas de emisión del ciclo se basa en que las grabaciones de las mismas no se dan en el orden en que luego se transmiten al aire, por lo que por una cuestión de correlación, los coaches y Marley siempre visten lo mismo para no aparecer con ropa diferente en un mismo programa.

"Audicionamos a 200 voces a ciegas, el productor nos necesita vestidos iguales para poder editar y poner en el orden que considere", expresó al respecto Ricardo Montaner en 2018. Y agregó: "Sí nos bañamos y cada uno tiene tres cambios de ropa exactamente iguales".

En esta edición, Montaner escogió un traje en tono celestes que tiene un gran parecido con un ambo de médico; Lali Espósito viste una remera con una estampa colorida y pantalones con tonos metalizados; Soledad una blusa azul con detalles en negro y Mau y Ricky un conjunto en tonos verdes y amarillos.