El pasado de Alexis de Gran Hermano que encendió las redes: "Todísima"

Se viralizó una foto de "El conejo" de Gran Hermano en su adolescencia y causó furor en las redes.

Alexis "el Conejo" de Gran Hermano fue el centro de las redes sociales tras la viralización de una imagen suya cuando era adolescente. Cientos de usuarios de Twitter evidenciaron su obnubilación por la imagen que el concursante del reality de Telefe tenía hace más de 10 años.

La imagen compartida en Twitter por el usuario "los Primos" recibió más de 60 mil likes, lo que indicó el acuerdo entre todos los twitteros en el buen aspecto del "Conejo" en su adolescencia. En la foto, se puede ver al participante de Gran Hermano sin barba, abrazado a una chica, apoyado en una barra de un bar.

Los comentarios a ese posteo son todos halagos a la estética del joven. "Estoy harta de ocultar q le doy", "Qué lindo era", "Todísima" y "Es tan lindo que debería ganar" son algunos de los mensajes que los cibernautas dejaron en alusión a la imagen del novio de Coti en su juventud.

Los graciosos memes utilizados como respuesta a la foto de El Conejo

El drama familiar del Conejo de Gran Hermano

"Un hermano de mi mamá tuvo un accidente, lamentablemente falleció él con su hijo. Fue un golpe duro para todos", reveló la hermana del participante de Telefe, Karen Quiroga, en diálogo con Ulises Jaitt en su ciclo radial. Y agregó: "Mis viejos han arrancado de cero, de no tener luz, de no tener un baño digno. Mi hermano era muy chiquitito, yo estaba en la panza. Mis viejos no vivían como viven hoy, vivían en una situación mucho más precaria. Son dos laburantes".

La joven destacó la resiliencia de sus padres y evidenció el contexto familiar complicado en el que creció "El Conejo": "Había que comer, era prioridad eso y no pagar la luz. La situación fue mejorando. Mis viejos siempre han laburado un montón, fue pasito a pasito, todos los días un poco más".