El paradisíaco destino de China Suárez y Rusherking: imágenes de la pareja en Ezeiza

La actriz y el trapero fueron vistos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza junto a los hijos de la primera. "La China" Suárez y Rusherking disfrutarán de una estadía en un clásico destino turístico.

Eugenia "La China" Suárez y Rusherking viajaron a Disney junto con los hijos de la actriz y cantante y fueron captados por los paparazzis en su espera en el aeropuerto. Este sería la primera travesía de la pareja en el parque temático para niños.

En las imágenes obtenida por el portal PrimiciasYa se puede ser cómo la protagonista de filmes como Abzurdah y Los Padecientes y su pareja acarrean grandes valijas en su ingreso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La celebridad que comenzó su carrera en ficciones de Cris Morena se mostró feliz por su inminente viaje a Miami con su familia.

Suárez se pronunció en los últimos días sobre las chicanas que mucha gente le hace por su diferencia de edad con Rusherking y aseguró que les gusta mofarse de esas situaciones: "Los memes que me hacen con Tomi, nos cagamos de risa. ‘Qué grande que está Amancio’ me dijeron el otro día. La gente es muy creativa... De esas cosas me río. Cuando no es con maldad, me la banco", soltó la celebridad en Antes Que Nadie, el ciclo que conduce Diego Leuco en Luzu TV. En ese mismo reportaje, Suárez habló sobre su nueva faceta como cantante solista: "Tenía una traba porque me daba mucho miedo. No es lo mismo cantar sola que estar dentro de un formato, con una estructura. Un día me dijo: ‘Mamá, estás todo el día cantando en casa... ¿Por qué no te dedicás a eso?’".

"La China" Suárez fue mamá por primera vez a sus 20 años, cuando estaba en pareja con Nicolás Cabré.

"La China" Suárez y Rusherking oficializaron su romance en mayo de este año.

"La China" Suárez sobre su nueva propuesta artística

"Son baladas, canciones que están hechas desde el corazón, con mucho amor y Santi (Celli) me ayuda a darle forma. Están escritas hace mucho, y yo creo que les van a gustar", comentó la actriz en diálogo con Infobae hace algunas semanas. Y agregó: "Creo que todos los artistas lo hacemos desde algún lugar, lo que pasa es que uno cuando actúa se esconde atrás de un personaje. Y en la música, en mi caso, no hay ningún personaje. Soy yo con mi alma en las manos".

La celebridad hizo una colaboración musical con Santi Celli hace algunos meses y también contó cómo se sintió al respecto: "Me sorprendió porque lo recibieron muy bien y gente de todas las edades, que era lo que yo quería. Yo quiero que me puedan escuchar en el auto, gente como mi mamá que hay música de la que se quedó afuera".