El papelón de Carina Zampini en vivo: "No lo puedo tragar"

La famosa conductora protagonizó un desopilante momento en su programa de El Trece y quedo expuesta frente a todos sus compañeros.

Carina Zampini se convirtió en el protagonista de un polémico momento al aire de Pasaplatos Famosos, el ciclo que conduce en El Trece. La reconocida actriz y animadora se involucró en la preparación de un platillo, pero tuvo una actitud que sorprendió a sus compañeros y la hizo pasar un papelón.

La situación se dio mientras Juan Gaffuri y a Esteban Prol estaban cortando los quesos que iban a utilizar para su receta. Mientras hacía su recorrido por las islas, Zampini se topó con esta variedad de lácteos y quiso probar unos quesos de origen francés, pero no obtuvo el resultado esperado.

“Así con la cáscara no lo voy a comer. ¡Ay qué olor tiene!”, empezó por decir Zampini mientras agarraba el pedacito de queso por insistencia de los participantes. Sin embargo, decidió comerlo, pero no le gustó en lo absoluto el sabor del lácteo y se empezó a reír mientras todavía lo tenía en la boca.

Disgustada, Zampini tuvo una desopilante reacción: "Quiero escupir. No lo puedo tragar". Luego explicó por qué no le había gustado el sabor del queso: "Chicos, tiene una consistencia... Es como fea, se te hace como una pastita. Son horrendos ustedes".

Pablo Alarcón rompió huevos y Carina Zampini lo ubicó con dureza

El actor Pablo Alarcón tuvo un accidente mientras preparaba un huevo frito a la provenzal y cuando Carina Zampini se acercó para apurarlo, tuvo una inesperada reacción que terminó por perjudicarla. El video del intercambio tenso entre la conductora y el ex de Lucía Galán.

La situación se desencadenó en la competencia Pasaplatos Edición Famosos (El Trece), donde los participantes tuvieron que seguir al pie de la letra las exigencias de los chefs. La indicación general para la preparación de un huevo frito con provenzal era tener cuidado con el ajo y Pablo Alarcón se tomó muy en serio dicho pedido, al punto que se mostró muy concentrado, picando los ingredientes. En ese momento las cámaras lo enfocaron y el actor reveló el accidente que tuvo mientras cocinaba: "Se me cayó el huevo al piso pero bueno, son accidentes que a todos los cocineros les pasa".

Con el oído atento a los contratiempos de los participantes, la conductora Carina Zampini se acercó a Alarcón para sumar presión en el juego y recordarle algunas de las pautas que los jurados pidieron para la correcta presentación del plato. "Dijo que le gustaba mostaza en el huevo", indicó Zampini en referencia a los extras para la preparación. Apurado, el actor asintió y lanzó un apurado: "Después limpio"

"Tenés que ir a buscar una fuentecita para poner el pan rallado", señaló Zampini en otro momento, cuando advirtió que Alarcón iba a poner pan rallado en un recipiente con curvatura y no en uno plano. "Me reta", se quejó el actor que en los últimos años llevó el teatro a las cocinas de los hogares, con una experiencia familiar llamada El cocinero está frito. En ella, cocinaba y proponía un espectáculo teatral a domicilio. Luego del reto, Pablo corrió a buscar una fuente y la conductora advirtió que en el roce le había ensuciado la ropa. "¡Mira, me ensuciaste todo!", remató, marcando una grieta de tensión entre partes.