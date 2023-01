El papá de Mica Viciconte destrozó a Nicole Neumann: "Yo vi"

Hugo Viciconte opinó sobre el distanciamiento de Nicole Neumann e Indiana, su hija mayor, y ninguneó a la modelo al aire y sin filtro.

Hugo Viciconte, el papá de Mica Viciconte, opinó sobre el conflicto por la alimentación de Indiana, la hija más grande de Nicole Neumann y Fabián Cubero, y destruyó a la modelo con una implacable ninguneada sin filtro. "No sé quién es", sentenció, al aire y en un móvil de televisión.

Consultado por Socios del Espectáculo (El Trece), Viciconte elogió a Fabián Cubero a la par que ninguneó a Nicole Neumann, con un lapidario: “No sé quién es, Nicole. No la sigo. No conozco su vida, cómo es. Sé que es modelo”. Cuando le preguntaron sobre el casamiento de la mediática con el automovilista Manuel Urcera, contestó con sarcasmo: “Estoy mal informado. No tengo idea si se va a casar”.

Pero luego de deshacerse en comentarios amorosos por las tres hijas de Fabián Cubero, Hugo Viciconte habló sobre el conflicto que distanció Indiana de su madre y arremetió: "No sé qué está pasando con Indiana. Lo que sí te puedo decir por lo que yo vi, las veces que yo he estado con ellos, ella come de todo, las chicas comen de todo. Fabi come de todo y Mica come de todo”.

Para cerrar su intervención, el padre de la ganadora de MasterChef Celebrity 3 le dedicó una brutal chicana a Neumann y lanzó al aire: “Ser vegetariano no te hace mejor ni peor. Si sos vegetariana y coherente tenés que andar en un auto a pedal".

Mal momento para Nicole Neumann: su hija habría elegido vivir con Cubero

La relación de Nicole Neumann y Fabián "Poroto" Cubero está muy lejos de ser buena, algo que se mantiene prácticamente desde que se separaron hace ya varios años. El ex-Vélez y la modelo no suele dudar en dispararse mutuamente dardos venenosos en redes sociales, donde también es usual que se sume Mica Viciconte, actual pareja del exfutbolista.

"La nena (Indiana) quiere vivir con su papá. Además, la situación es: madre e hija no se están llevando bien. Nicole tiene muchas exigencias a la hora de la alimentación", reveló Pampito en Intrusos. En ese sentido, el panelista explicó que con la intención de que sus hijas tengan una vida saludable, la modelo sería muy estricta respecto a las calorías que ingieren.

"Nicole también es vegana... Entonces empezaron a haber cortocircuitos. La chica ya tiene 15 años", sumó Pampito. Por su parte, Nancy Duré aseguró que desde el entorno de Nicole Neumann desmienten que haya problemas de ese tipo, sino que las peleas tienen que ver con que Indiana está atravesando la adolescencia.