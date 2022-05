El palito de Jorge Lanata contra El Trece: "Cuando lo veo, puteo"

Jorge Lanata lanzó fuertes críticas contra El Trece y dejó expuesto a sus autoridades. Tras su regreso a PPT (Periodismo Para Todos) para realizar la temporada 11, el conductor se quejó de los puntos de rating que hizo y adelantó que próximamente sufrirá con la competencia que le hará La Voz Argentina (Telefe).

En su presentación, que tuvo lugar el pasado domingo 29 de mayo, el ciclo antikirchnerista tuvo picos de 9.3 puntos de rating. Y durante su programa radial por Radio Mitre, Lanata se quejó por no haber alcanzado una cifra mayor: "Tuvimos casi 10 puntos de rating, estuvo bien, pero me gusta estar en dos dígitos".

Pese a que aseguró que tratará de que PPT lidere el rating, reconoció que el reality de canto de Telefe le ganará el mano a mano a El Trece, canal al que dejó en ridículo. "Vamos a dar esa pelea, pero ahora va a venir La Voz que nos va a pasar por arriba", señaló. Y agregó: "Pero bueno, va a medir. Bancamos perder, no pasa nada".

Sin embargo, el verborrágico presentador sacó pecho por las mediciones que tuvo su programa: "De los programas políticos somos lejos lo más visto. Pero cuando veo que pierdo igual puteo". En tanto, anticipó qué es lo que habrá en el programa del próximo domingo en el canal: "Va a estar heavy porque vamos a dar un informe especial sobre la Policía de la Provincia de Buenos Aires".

La respuesta de Florencia Peña a Jorge Lanata tras las críticas a su programa

Jorge Lanata critica con vehemencia a Florencia Peña desde hace años por su pensamiento político-partidario y el estreno de su ciclo en América TV le pareció una ocasión que no podía dejar pasar para lanzar comentarios negativos hacia la actriz. "Está tan preocupado por mí. A mí me encanta la gente que se preocupa por mí. Él me adora de años de relación que tenemos. Ha dicho cosas muy lindas de mías. La última, que era una rata. Aquí estamos en su casa de campo, porque él tiene muchas casas", expresó Flor Peña en el inicio de su segundo programa, en alusión a un fotomontaje sarcástico que su producción puso en el portarretratos de su escritorio, donde se la ve abrazada al periodista.

"Si él no puede creer lo que pasa en mi programa, a mí me pasó lo mismo cuando fui a verlo al Maipo. Pero la diferencia es que esto es gratis y podes cambiar de canal, y ahí había que pagar y no te podías levantar. Así que estamos a mano, Jorge", concluyó Peña, irónica.