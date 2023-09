El palito de Andy Kusneztoff a Telefe horas antes de PH: Podemos Hablar: "No lo hice nunca"

Andy Kusnetzoff vuelve a la pantalla de Telefe con PH Podemos Hablar y realizó una declaración inesperada a pocas horas del inicio del programa.

Andy Kusnetzoff tiene 52 años y es periodista y conductor de televisión y radio. Actualmente tiene su ciclo en la emisora Urbana Play FM y volvió a Telefe para estar al frente del clásico programa PH: Podemos Hablar, aunque a pocas horas de su puesta al aire por el canal de las pelotas, realizó una declaración inesperada que involucra a su propio equipo de producción.

Finalmente, PH: Podemos Hablar vuelve a Telefe después de varios idas y vueltas. Andy Kusnetzoff mantuvo charlas con otros canales porque quería que el programa regrese a la pantalla chica, pero pudo concretar todo en la señal que tiene a Got Talent Argentina y Traicionada como lo más visto.

A pesar del furor por este regreso, el conductor brindó una declaración en A La Barbarossa, conducido por Robertito Funes Ugarte en reemplazo de Georgina Barbarossa, que dejó entrever una interna implícita con el equipo de producción. "Le tengo mucha fe, no sé cómo va a salir. No lo hice nunca, lo probé con productores y está muy bueno", dijo.

Se trata del nuevo segmento "No podemos hablar", que va a consistir en sentarse delante de la otra persona en silencio sin hablar y mirándose fijo a los ojos. "Esos abismos televisivos no sé si van a salir bien. Es completamente distinto, quiero que lo vean. Hay que ver si sale. Me gustaría que funcione para que en las casas lo hagan, es una conexión totalmente distinta", consideró sobre esta apuesta.

Andy Kusnetzoff confirmó lo que todos pensaban: "Cosas hay que probarlas"

Andy Kusnetzoff vuelve a Telefe con PH, Podemos Hablar el próximo sábado y adelantó los cambios que tendrá el ciclo en su nueva temporada. El conductor visitó Corta Por Lozano y participó de la clásica sección del programa, "El Diván de Vero" y confirmó lo que todos pensaban.

"Yo creo que va a volver en algún momento; estamos viendo. Hay un montón de charlas paralelas, pero también estoy haciendo otras cosas que están buenísimas", había indicado Andy cuando el regreso de PH aún era una incógnita. Por ese entonces, trascendió que la vuelta del ciclo a la pantalla era un hecho, pero se especulaba que sería recién en 2024. Todo cambió a principios de agosto, cuando Kuarzo, la productora, y Telefe definieron que la nueva entrega se estrene en septiembre.

En diálogo con Vero Lozano, Kusnetzoff se mostró muy entusiasmado con su vuelta a la TV. "Me puse contento porque muchos me preguntaron cuándo volvía. Viene renovado, siempre", reveló la figura de Urbana Play y compartió detalles de los cambios que tendrá el ciclo.

Sin embargo, también aclaró que todavía están cerrando algunos detalles y probando las novedades. "Hay una que todavía no la probamos y tengo que ir mañana. Las cosas hay que probarlas, muchas funcionan y otras no. Al toque me doy cuenta si algo funciona".", señaló. Pero PH, Podemos Hablar no es la única novedad laboral para el conductor de Perros de la Calle, pues muy pronto debutará en teatro. Andy Kusnetzoff será el próximo protagonista del unipersonal Las Cosas Maravillosas bajo la dirección de Mey Scapola, en el Multiteatro.