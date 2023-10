El nuevo trabajo de Yanina Latorre lejos de la TV: qué famoso cantante la convocó

Yanina Latorre reveló que un reconocido cantante le propuso un trabajo lejos de la TV y aceptó. Quién es el artista y qué hará la polémica panelista.

Yanina Latorre es una panelista de televisión que se destaca de sus colegas por sus constantes peleas tanto con sus compañeros como con otras celebridades. En las últimas horas, Latorre sorprendió a todos al revelar en LAM que recibió una inesperada propuesta lejos de la televisión por parte de un reconocido cantante. "Lo que me pida, lo hago", se sinceró la polémica panelista de América TV.

Apenas comenzada la emisión del jueves de LAM, Ángel de Brito reveló que un popular cantante lo había contactado para pedirle el número telefónico de Yanina Latorre. Pese a que la panelista contó alguna vez que el mismo cantante con su pareja de entonces le había propuesto hacer un trío sexual, algo que la propia Latorre desechó inmediatamente.

Pero en los últimos días el cantante le hizo otra propuesta que la panelista sí aceptó. "Me contrató El Polaco para hacer su próximo videoclip, amor. Ya me mandó el tema y todo, pero no lo puedo mostrar", reveló Yanina sobre el proyecto que tiene entre manos junto al reconocido cantante.

"Está buenísimo, es muy yo el tema", agregó Latorre sobre la canción que la tendrá como protagonista en el videoclip. Respecto a cómo se prepara para ser parte de la nueva canción del Polaco, Yanina sumó: "Todavía no leí el guion. Ya hablé con la productora y tenemos dos días de rodaje. Le dije que sí sin pensarlo y sin escuchar el tema. Ya estamos con el tema vestuario. Lo que me pida, lo hago".

Divertida con la propuesta, también contó cómo tomó la noticia Diego Latorre: "Diego me miró con una cara de despavorido y me dijo ‘¿vas a bailar con el Polaco?’. Yo le conté cuando ya tenía todo decidido". "A Lola le encantó, me dijo ‘sos una genia’, y Dieguito se mató de risa”, agregó respecto a las reacciones de sus hijos.

Yanina Latorre expuso lo peor de Marcelo Tinelli: "No lo podés disimular"

Yanina Latorre hizo un fuerte descargo al aire en el Bailando 2023 y expuso a Marcelo Tinelli frente a todos los televidentes. La famosa panelista observó una actitud del conductor y dijo lo que muchos piensan de él en plena transmisión en vivo.

La panelista de LAM asistió al piso del reality show y observó el ida y vuelta que protagonizaron Tinelli y la bailarina peruana Milett Figueroa. Hace varias galas que el conductor y la participante muestran un "coqueteo" y dejan en claro la atracción mutua que tienen entre ellos. Sin embargo, una vez que la joven se fue la pista, Latorre se acercó al conductor y le dijo lo que pensaba.

"¿Qué pasa que me mirás así?", quiso saber Tinelli ante la mirada de Yanina. Fiel a su estilo sin filtro, Latorre lanzó: "Es que tenés cara de pajero". Ante la mirada atónita del conductor, la panelista no pudo más que reírse y remarcar: "Se te va la mirada para los labios. No lo podés disimular".