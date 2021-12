El nuevo trabajo de Pamela David tras fracasar en América TV: "Me quiero dedicar a esto"

Pamela David reveló a qué se dedicará tras fracasar en el programa de América TV, "La Rueda de la Fortuna". El nuevo trabajo de la conductora.

Pamela David es consciente de que la situación en América TV es sumamente crítica. La pareja de Daniel Vila, dueño de la mencionada señal, sabe que varias figuras del canal se están marchando y que el programa que conduce, "La Ruleta de tus Sueños", no tiene buenas mediciones en el rating de la TV argentina. Por lo tanto, decidió emprender un nuevo proyecto de trabajo.

Desde noviembre pasado, "La Ruleta de tus Sueños" no para de caer en los números, situación que sin dudas afecta los intereses económicos del canal. Dicha propuesta había ingresado en lugar de "TV Nostra", ciclo conducido por Jorge Rial que debió ser levantado debido a que también presentó serios problemas en el rating y fue levantado.

Por lo tanto, y frente a un futuro incierto con el mencionado programa, Pamela David reveló que tiene por delante un nuevo trabajo. ¿A qué se dedicará? Según comentó en programa "Polémica en el Bar", ya cuenta con un emprendimiento de venta de vinos. En dicho ciclo, señaló que tiene intenciones de incursionar en dicho mundo: "Esto no es un souvenir como para hacer algo. Yo me quiero dedicar a esto".

Pamela David, junto a su pareja Daniel Vila.

Asimismo, la conductora y modelo explicó que a comienzos del próximo año hará una fuerte apuesta para producir a gran escala: "En febrero ya empezamos a comprar las uvas para el 2022 y estamos encaminados para ver cuántas botellas tendremos. Queremos duplicar y duplicar". La etiqueta del mismo es "Mel" (significa "Mi espíritu libre") y, hasta el momento, se comercializa con dos opciones: un vino rosé y otro espumante.

Por otra parte, y consultada acerca de la elaboración de un vino, Pamela precisó: "En este caso fui a la bodega de Diego Banfield. Le pedí asesoramiento y me junté con el enólogo Gustavo Sami que me interpretó a la perfección. Fui varias veces a la bodega a elegir hasta encontrar la fórmula perfecta”.

La picante denuncia de Pamela David contra Wanda Nara

Consultada acerca de la separación y posterior reconciliación que hubo entre Wanda Nara y Mauro Icardi a raíz de la infidelidad del futbolista con María Eugenia "La China" Suárez, la conductora dio a entender que hubo mucha inteligencia por parte de la mediática en contar todo lo sucedido para convertir el escándalo en un negocio. "Wanda es una genia, la aplaudo. Gran empresaria. Es la más viva de todas, es genial, es muy brillante". Luego, en Intrusos en el Espectáculo, fue consultada si creía que era cierta la reconciliación de la pareja. “No. No tengo información, pero me da la sensación de que esto es… contrato millonario, chicos. No debe ser fácil divorciarse. Pero no sé nada”, sostuvo.