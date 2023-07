El nuevo proyecto televisivo de Guido Kaczka lejos de Los 8 Escalones: "Voy a hacer fuerza"

El conductor se sinceró tras consagrarse en Los Martín Fierro con el ciclo de El Trece y reveló sus próximos proyectos televisivos.

Tras haberse consolidado en los Martín Fierro en la terna de mejor programa de entretenimiento, Guido Kaczka reveló su próximo proyecto laboral alejado de Los 8 Escalones del Millón. El famoso conductor se sinceró sobre el tema e incluso contó que ya habló con la autoridades de El Trece para ponerlo en marcha.

Hace varios años que Kaczka lidera su horario televisivo con el programa de preguntas que ofrece un premio millonario y, aunque si bien no logró consolidarse como el mejor conductor, si logró el reconocimiento de APTRA por el ciclo. Sin embargo, en diálogo con Intrusos (América TV), el también productor anunció que quiere ir por mucho más.

Luego de contar que empezó negociaciones para "ampliar el premio del programa", Guido reveló que tiene intenciones de convertirse en el próximo conductor de Los Martín Fierro. "Me dan ganas de volver a conducirlos. Ayer lo vi y no le dije nada, pero hoy ya me levanté con ganas de decirle a Pablo (Codevilla) 'dale, metele'".

En este marco, profundizó: "Voy a hacer fuerza para que la próxima trasmisión la tenga El Trece". Además, Kaczka confesó que, a diferencia de el rol de Santiago del Moro, a él le gustaría hacer la conducción el duplas porque cree que es una estructura "tradicional" y que a él "le sienta muy bien".

Una jubilada sorprendió a Guido Kaczka al contarle su insólito gusto: "Me divierto"

Una jubilada se presentó a Los 8 Escalones del Millón y dejó sin palabras a Guido Kaczka y a todos los panelistas presentes al revelar la insólita actividad que practica en sus tiempos libres. La mujer, llamada Nilda Sobico, no tuvo buena suerte, respondió mal las primeras preguntas y rápidamente quedó fuera del juego. Sin embargo, no desaprovechó sus minutos de cámara y dio a conocer cuál es su llamativo pasatiempo.

La pregunta que dejó afuera de la competencia a Nilda fue: "Florencio Randazzo se desempeñó como ministro del interior y transporte durante la presidencia de Néstor Kirchner. ¿Verdadero o falso?". Lejos de lamentarse, se tomó la situación con humor y se dijo a sí misma: "Y bueno, ¿qué voy a hacer?". Acto seguido, le pidió a Kaczka unos segundos para presentarse.

"¡No me dejaste hablar, Guido! No me dejaste contar nada", se quejó la mujer. "¿Qué cosa?", le preguntó el conductor, sorprendido por su reacción. "Yo quería contar que soy tiktoker, jubilada...", comenzó Nilda. "¡Está bueno el TikTok!", le contestó Kaczka.

"Yo me divierto...", sumó la mujer. "¡Sí, claro! ¡Es divertido!", le comentó el presentador, mientras todos los presentes la miraban impactados. Acto seguido, Nilda aprovechó para compartir su nombre de usuario de TikTok: @NildaSobico. "¿Y qué puedo encontrar ahí?", le preguntó Guido, a lo que la mujer le prometió: "Diversión".