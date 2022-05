El nuevo programa que conducirá Santiago del Moro en Telefe

El flamante conductor estará al frente de uno de los programas más vistos en sus emisiones anteriores.

Santiago del Moro es uno de los conductores más prestigiosos de nuestro país. En esta oportunidad se le presentó un desafío sumamente especial, ya que estará al frente de un programa de Telefé que vuelve a la pantalla chica luego de varias emisiones, todas ellas exitosas por donde se las mire. Conocé todos los detalles del proyecto que encabezará el presentador.

Telefe anunció que en octubre de este año se va a lanzar Gran Hermano 2022. El elegido para conducirlo es nada más ni nada menos que Santiago del Moro, quien se acaba de convertir en padre de Santa, su segunda hija. Si bien el presentador tiene experiencia conduciendo relaitys, esta será la primera vez que está al frente de un proyecto de estas características, donde los participantes estarán encerrados y se irán eliminando entre ellos uno a uno hasta que la gente decida quién es el ganador de la competencia de convivencia más famosa del país.

Es de público conocimiento que Gran Hermano es un proyecto que requiere de mucho trabajo de producción, es por eso que más allá de que vaya a emitirse recién en octubre, ya se reunieron los arquitectos que presentarán el diseño de "La Casa Más Famosa del País", como solía llamarla Jorge Rial cuando estuvo al frente de la conducción del reality. Otra frase inolvidable que nació en una de las emisiones de Gran Hermano es la de "Adelante mis valientes" que Soledad Silveira expresaba cada vez que iba a tomar contacto con los participantes que estaban aislados.

Cómo será la casa de Gran Hermano 2022

El programa que conducirá Santiago del Moro contará con una casa de 500 metros cuadrados, y como no podía ser de otra forma, contará con diseños exclusivos en la decoración del interior y del exterior. Aunque la fecha estipulada para el lanzamiento del reality sea ni bien finalice "La Voz Argentina", todavía hay detalles que resta ultimar. Por lo pronto se espera que los representantes de Kuarzo y Paramount Plus se reúnan a firmar contrato, lo que no es menor, pero se estima que se dará próximamente y que está todo claro para que no haya malos entendidos a último momento. Solo resta esperar que Telefe de a conocer más detalles del proyecto, como por ejemplo cuántos participantes entrarán a la casa de Gran Hermano y si las eliminaciones se darán de la misma forma que en las emisiones anteriores.