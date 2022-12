El nuevo oficio de Juan tras perder el repechaje de GH: "Compren un paquete"

Luego de quedar eliminado para siempre de Gran Hermano, Juan Reverdito sorprendió a sus seguidores al comunicar su nuevo rumbo en la vida.

Juan Reverdito quedó eliminado para siempre de Gran Hermano (Telefe) tras perder el repechaje que puso a Agustín, Daniela y Lucila "La Tora" de nuevo en la casa y, lejos de quedarse de brazos cruzados, anunció su nuevo rumbo en la vida. "Jamás me importó la fama", escribió el exparticipante en sus redes sociales, junto a una publicación que conmovió a sus seguidores.

En las últimas semanas, Juan acaparó buena parte de la atención de los seguidores de Gran Hermano dada su fuerte campaña de publicidades para volver a ingresar al reality, misión que fracasó y terminó en un resultado diferente al esperado. Aún así, el exparticipante se animó a compartir en su cuenta de Instagram un mensaje que cambió la visión que muchos televidentes tenían sobre su figura en el juego.

"Hola gente ..... No subí nada de esto antes del famoso repechaje, x q seguramente hay personas q no le dan la cabeza y me iban a decir q lo usaba esto de campaña ponele...... Necesito seguir juntando sobre todo alimento para morena.vive.en.mi y camiando_juntos , realmente necesitan mucho pero mucho en serio, Marti es la nena q la está peleando a full es una leona y todo lo q pueda hacer para ayudarla lo voy hacer. Ese día fue los festejos de argentina campeon, no la atendieron en el hospital por q estaban festejando y ella necesita seguir con su tratamiento (una vergüenza) (sic)", escribió Juan, en una publicación que acompañó con fotos en compañía la niña mencionada.

Qué dijo Juan sobre su paso por Gran Hermano

En la misma publicación, Reverdito se refiiró a su paso por el reality de Telefe y disparó una reflexión tajante: "Quiero aclarar q GRAN HERMANO SE TERMINÓ y es pasado en mi vida, pero Yo no me olvidó de nada y es todo lo contrario, todo lo q pueda ayudar lo voy hacer, y sinceramente q la gente en vez de gastar su tiempo en bardiarme cómo lo hacen algunos, estaría bueno q vayan y compren un paquete de fideos para llevar a los comedores, la gente necesita muchísimo (sic)".

"Si ahora estoy como dicen muchos mi 5 minutos de fama (cosa q jamás me importo fue la fama) si puedo aprovechar esos 5 minutos de fama para ayudar a la gente q realmente la está pasando mal, lo voy a seguir haciendo con fama o sin fama (sic)", cerró.