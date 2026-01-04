El comunicado de El Nueve tras la denuncia contra Franco Casella.

Franco Casella quedó en el eje de la polémica tras ser denunciado por acoso laboral. Valentina María Kurchan, extrabajadora de El Nueve, lo señaló por presuntas actitudes violentas contra su persona. El hijo de Beto Casella se defendió públicamente tras conocerse este hecho, alegando que el episodio puntual que se cita (una discusión airada con grabación por parte de ella de por medio) fue precisamente al revés: que fue él quien habría sido la víctima.

Entre medio de ambas versiones, desde el canal decidieron expedirse al respecto y publicaron un comunicado para sentar posición, teniendo en cuenta además que ninguna de las partes sigue vinculada laboralmente a ellos (Franco dejó Bendita para acompañar a su padre en América TV).

Franco Casella junto a su papá, Beto Casella.

El comunicado de El Nueve tras la denuncia a Franco Casella

"Atento a los hechos de público conocimiento y ante reiteradas consultas periodísticas acerca de Franco Casella y la supuesta denuncia por maltrato y acoso laboral, desde Telearte S.A. queremos destacar que El Nueve repudia la violencia en todas sus formas. Nuestra empresa está plenamente comprometida con la generación de políticas proactivas que construyan y resguarden un ambiente de trabajo pacífico, respetuoso y libre de violencia, promoviendo, además, acciones que garantizan la igualdad de oportunidades y derechos de todos sus empleados", manifestaron.

Además, mencionaron: "En tal sentido, Telearte S.A. cuenta con un canal de denuncias de posibles conductas discriminatorias y/o de acoso u hostigamiento y/o de violencia en general y un 'Protocolo de violencia laboral y sexual' qué regula el procedimiento aplicable para identificar, investigar y sancionar cualquier conducta que pueda categorizarse dentro de unos nuevos comportamientos".